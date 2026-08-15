Europei di nuoto, poker di medaglie: oro di Martinenghi nella rana, argento per Cerasuolo e la Gastaldi. Bronzo Curtis

Medaglia di bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero con record italiano, dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso. Oro per Nicolò Martinenghi nella rana, con Simone Cerasuolo argento così come Anita Gastaldi nei 200 misti. All'interno il medagliere completo degli italiani

Continua lo spettacolo azzurro nella sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto a Parigi. Doppietta azzurra nei 50 rana maschile con Nicolò Martinenghi che tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26″57 e si prende l’oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito. Un’altra medaglia dopo l’oro nei 50 dorso con record del mondo, che ha spinto anche Jannik Sinner a congratularsi: “Quando ieri mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato, non ci potevo credere”, ha raccontato oggi.

Strepitosa anche Sara Curtis che stupisce ancora e conquista la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, firmando il nuovo record italiano. La nuotatrice azzurra ha chiuso in 23.99, con una gara di altissimo livello vinta da polacca Katarzyna Wasick, prima in 23.84, che riesce a precedere di appena due centesimi la svedese Sarah Sjostrom, seconda in 23.86. La Curtis si è messa alle spalle entrambe le olandesi Milou van Wijk e Marrit Steenbergen. Quinta medaglia per Curtis: terzo bronzo dopo quello nei 100 stile e nella staffetta 4×100 stile mista, poi l’argento nella 4×100 stile donne e l’oro con record del mondo nei 50 dorso.

Record italiano anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’54″23, che però non è bastato per salire sul podio continentale. Un solo centesimo ha negato la medaglia di bronzo all’azzurro nella gara vinta dal francese Leon Marchand (1:51.72) che precede l’ungherese Richard Marton (1:54.06) e il greco Apostolos Siskos (1:54.13). Anita Gastaldi vince l’argento nei 200m misti donne. Una vera impresa quella dell’azzurra che ha nuotato in 2:10.07 alle spalle dell’irlandese Hellen Walshe (2:09.81) e davanti alla belga Roos Vanotterdijk (2:10.10).

Il medagliere degli Europei

1) ITALIA – 38 medaglie

12 ori

11 argenti

15 bronzi

2) GRAN BRETAGNA – 23 medaglie

11 ori

4 argenti

8 bronzi

3) ATLETI NEUTRALI B* – 24 medaglie

9 ori

7 argenti

8 bronzi

*Atleti russi, che gareggiano senza bandiera

4) GERMANIA – 26 medaglie

8 ori

8 argenti

10 bronzi

5) UNGHERIA – 14 medaglie

4 ori

8 argenti

2 bronzi

Queste le medaglie vinte dall’Italia agli Europei di nuoto

CHIARA PELLACANI, SARAH JODOIN DI MARIA, MATTEO SANTORO E RAFFAELE PELLIGRA

Disciplina: team event tuffi

Medaglia: oro

FILIPPO PELATI

Disciplina: solo tecnico – nuoto artistico

Medaglia: argento

FILIPPO PELATI e LUCREZIA RUGGIERO

Disciplina: duo libero misto – nuoto artistico

Medaglia: bronzo

FILIPPO PELATI e LUCREZIA RUGGIERO

Disciplina: duo tecnico misto – nuoto artistico

Medaglia: argento

CHIARA PELLACANI e MATTEO SANTORO

Disciplina: trampolino sincro misto 3m – tuffi

Medaglia: oro

CHIARA PELLACANI

Disciplina: trampolino 1m donne – tuffi

Medaglia: oro

FILIPPO PELATI

Disciplina: solo libero uomini – nuoto artistico

Medaglia: argento

BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE

Disciplina: team free – nuoto artistico

Medaglia: bronzo

MATTEO SANTORO e STEFANO BELOTTI

Disciplina: trampolino sincro 3 metri – tuffi

Medaglia: bronzo

GINEVRA TADDEUCCI

Disciplina: 10km in acque libere

Medaglia: oro

LINDA CAPONI

Disciplina: 10km in acque libere

Medaglia: bronzo

BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE

Disciplina: team technical – nuoto artistico

Medaglia: bronzo

SIMONE CONTE E RAFFAELE PELLIGRA

Disciplina: sincro 10m uomini – tuffi

Medaglia: argento

CHIARA PELLACANI

Disciplina: trampolino 3m donne – tuffi

Medaglia: oro

GREGORIO PALTRINIERI

Disciplina: 5 km acque libere

Medaglia: bronzo

GINEVRA TADDEUCCI

Disciplina: 5km in acque libere

Medaglia: oro

BARBARA POZZOBON

Disciplina: 5km in acque libere

Medaglia: bronzo

BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE

Disciplina: team acrobatic – nuoto artistico

Medaglia: bronzo

CHIARA PELLACANI ED ELISA PIZZINI

Disciplina: sincro 3m donne – tuffi

Medaglia: oro

GINEVRA TADDEUCCI

Disciplina: 3 km knockout – nuoto in acque libere

Medaglia: bronzo

BARBARA POZZOBON, GINEVRA TADDEUCCI, MARCELLO GUIDI, GREGORIO PALTRINIERI

Disciplina: staffetta mista 4×1.5 km – nuoto in acque libere

Medaglia: argento

ELISA COSETTI

Disciplina: grandi altezze (20 m) donne – tuffi

Medaglia: argento

ANDREA BARNABÀ

Disciplina: grandi altezze (20 m) uomini – tuffi

Medaglia: argento

ALBERTO RAZZETTI

Disciplina: 400 misti – nuoto in vasca

Medaglia: argento

SARA CURTIS

Disciplina: 100 stile libero – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

NICOLÒ MARTINENGHI

Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca

Medaglia: oro

SIMONE CERASUOLO

Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

SIMONA QUADARELLA

Disciplina: 800 stile libero – nuoto in vasca

Medaglia: oro

THOMAS CECCON

Disciplina: 200 dorso – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

BENEDETTA PILATO

Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

EMMA VIRGINIA MENICUCCI, SARA CURTIS, CHIARA TARANTINO, ALESSANDRA MAO

Disciplina: 4×100 stile libero – nuoto in vasca

Medaglia: argento

SARA CURTIS

Disciplina: 50 dorso donne – nuoto in vasca

Medaglia: oro

SIMONA QUADARELLA

Disciplina: 1500 stile libero – nuoto in vasca

Medaglia: oro

EMMA VIRGINIA MENICUCCI, SARA CURTIS, THOMAS CECCON, CARLOS D’AMBROSIO

Disciplina: staffetta 4×100 stile libero mista – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

SARA CURTIS

Disciplina: 50 stile – nuoto in vasca

Medaglia: bronzo

NICOLÒ MARTINENGHI

Disciplina: 50 rana – nuoto in vasca

Medaglia: oro

SIMONE CERASUOLO

Disciplina: 50 rana – nuoto in vasca

Medaglia: argento

ANITA GASTALDI

Disciplina: 200 misti – nuoto in vasca

Medaglia: argento