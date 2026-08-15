Europei di nuoto, poker di medaglie: oro di Martinenghi nella rana, argento per Cerasuolo e la Gastaldi. Bronzo Curtis 

Continua lo spettacolo azzurro nella sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto a Parigi. Doppietta azzurra nei 50 rana maschile con Nicolò Martinenghi che tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26″57 e si prende l’oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito. Un’altra medaglia dopo l’oro nei 50 dorso con record del mondo, che ha spinto anche Jannik Sinner a congratularsi: “Quando ieri mi ha scritto per farmi i complimenti ho urlato, non ci potevo credere”, ha raccontato oggi.
Strepitosa anche Sara Curtis che stupisce ancora e conquista la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, firmando il nuovo record italiano. La nuotatrice azzurra ha chiuso in 23.99, con una gara di altissimo livello vinta da polacca Katarzyna Wasick, prima in 23.84, che riesce a precedere di appena due centesimi la svedese Sarah Sjostrom, seconda in 23.86. La Curtis si è messa alle spalle entrambe le olandesi Milou van Wijk e Marrit Steenbergen. Quinta medaglia per Curtis: terzo bronzo dopo quello nei 100 stile e nella staffetta 4×100 stile mista, poi l’argento nella 4×100 stile donne e l’oro con record del mondo nei 50 dorso.
Record italiano anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’54″23, che però non è bastato per salire sul podio continentale. Un solo centesimo ha negato la medaglia di bronzo all’azzurro nella gara vinta dal francese Leon Marchand (1:51.72) che precede l’ungherese Richard Marton (1:54.06) e il greco Apostolos Siskos (1:54.13). Anita Gastaldi vince l’argento nei 200m misti donne. Una vera impresa quella dell’azzurra che ha nuotato in 2:10.07 alle spalle dell’irlandese Hellen Walshe (2:09.81) e davanti alla belga Roos Vanotterdijk (2:10.10).
Il medagliere degli Europei
1) ITALIA – 38 medaglie
- 12 ori
- 11 argenti
- 15 bronzi
2) GRAN BRETAGNA – 23 medaglie
- 11 ori
- 4 argenti
- 8 bronzi
3) ATLETI NEUTRALI B* – 24 medaglie
- 9 ori
- 7 argenti
- 8 bronzi
*Atleti russi, che gareggiano senza bandiera
4) GERMANIA – 26 medaglie
- 8 ori
- 8 argenti
- 10 bronzi
5) UNGHERIA – 14 medaglie
- 4 ori
- 8 argenti
- 2 bronzi
Queste le medaglie vinte dall’Italia agli Europei di nuoto
CHIARA PELLACANI, SARAH JODOIN DI MARIA, MATTEO SANTORO E RAFFAELE PELLIGRA
Disciplina: team event tuffi
Medaglia: oro
FILIPPO PELATI
Disciplina: solo tecnico – nuoto artistico
Medaglia: argento
FILIPPO PELATI e LUCREZIA RUGGIERO
Disciplina: duo libero misto – nuoto artistico
Medaglia: bronzo
FILIPPO PELATI e LUCREZIA RUGGIERO
Disciplina: duo tecnico misto – nuoto artistico
Medaglia: argento
CHIARA PELLACANI e MATTEO SANTORO
Disciplina: trampolino sincro misto 3m – tuffi
Medaglia: oro
CHIARA PELLACANI
Disciplina: trampolino 1m donne – tuffi
Medaglia: oro
FILIPPO PELATI
Disciplina: solo libero uomini – nuoto artistico
Medaglia: argento
BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE
Disciplina: team free – nuoto artistico
Medaglia: bronzo
MATTEO SANTORO e STEFANO BELOTTI
Disciplina: trampolino sincro 3 metri – tuffi
Medaglia: bronzo
GINEVRA TADDEUCCI
Disciplina: 10km in acque libere
Medaglia: oro
LINDA CAPONI
Disciplina: 10km in acque libere
Medaglia: bronzo
BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE
Disciplina: team technical – nuoto artistico
Medaglia: bronzo
SIMONE CONTE E RAFFAELE PELLIGRA
Disciplina: sincro 10m uomini – tuffi
Medaglia: argento
CHIARA PELLACANI
Disciplina: trampolino 3m donne – tuffi
Medaglia: oro
GREGORIO PALTRINIERI
Disciplina: 5 km acque libere
Medaglia: bronzo
GINEVRA TADDEUCCI
Disciplina: 5km in acque libere
Medaglia: oro
BARBARA POZZOBON
Disciplina: 5km in acque libere
Medaglia: bronzo
BEATRICE ANDINA, VALENTINA BISI, BEATRICE ESEGIO, MARTA IACOACCI, ALESSIA MACCHI, SOFIA MASTROIANNI, SUSANNA PEDOTTI e GIULIA VERNICE
Disciplina: team acrobatic – nuoto artistico
Medaglia: bronzo
CHIARA PELLACANI ED ELISA PIZZINI
Disciplina: sincro 3m donne – tuffi
Medaglia: oro
GINEVRA TADDEUCCI
Disciplina: 3 km knockout – nuoto in acque libere
Medaglia: bronzo
BARBARA POZZOBON, GINEVRA TADDEUCCI, MARCELLO GUIDI, GREGORIO PALTRINIERI
Disciplina: staffetta mista 4×1.5 km – nuoto in acque libere
Medaglia: argento
ELISA COSETTI
Disciplina: grandi altezze (20 m) donne – tuffi
Medaglia: argento
ANDREA BARNABÀ
Disciplina: grandi altezze (20 m) uomini – tuffi
Medaglia: argento
ALBERTO RAZZETTI
Disciplina: 400 misti – nuoto in vasca
Medaglia: argento
SARA CURTIS
Disciplina: 100 stile libero – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
NICOLÒ MARTINENGHI
Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca
Medaglia: oro
SIMONE CERASUOLO
Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
SIMONA QUADARELLA
Disciplina: 800 stile libero – nuoto in vasca
Medaglia: oro
THOMAS CECCON
Disciplina: 200 dorso – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
BENEDETTA PILATO
Disciplina: 100 rana – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
EMMA VIRGINIA MENICUCCI, SARA CURTIS, CHIARA TARANTINO, ALESSANDRA MAO
Disciplina: 4×100 stile libero – nuoto in vasca
Medaglia: argento
SARA CURTIS
Disciplina: 50 dorso donne – nuoto in vasca
Medaglia: oro
SIMONA QUADARELLA
Disciplina: 1500 stile libero – nuoto in vasca
Medaglia: oro
EMMA VIRGINIA MENICUCCI, SARA CURTIS, THOMAS CECCON, CARLOS D’AMBROSIO
Disciplina: staffetta 4×100 stile libero mista – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
SARA CURTIS
Disciplina: 50 stile – nuoto in vasca
Medaglia: bronzo
NICOLÒ MARTINENGHI
Disciplina: 50 rana – nuoto in vasca
Medaglia: oro
SIMONE CERASUOLO
Disciplina: 50 rana – nuoto in vasca
Medaglia: argento
ANITA GASTALDI
Disciplina: 200 misti – nuoto in vasca
Medaglia: argento