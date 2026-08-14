Bollino rosso per il traffico nel weekend di Ferragosto

Anas prevede oltre 24 milioni di spostamenti in auto nel weekend. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto, domani mattina, sabato 15 agosto, e per l'intera giornata di domenica 16:

È il giorno delle partenze ‘last minute’ in vista del ferragosto: è bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto, e per l’intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. E dopo ferragosto potrebbero iniziare i primi rientri. Il fine settimana di Ferragosto è segnato dalla chiusura della gran parte delle attività economiche del Paese e in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Le previsioni di Viabilità Italia

Queste le previsioni del traffico fornite da Viabilità Italia per le giornate del 14, 15, 16 e 17 agosto 2026:

venerdì 14 agosto : bollino giallo (traffico intenso) al mattino e rosso (intenso con possibili criticità) alla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22;

: bollino (traffico intenso) al mattino e (intenso con possibili criticità) alla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 16 alle 22; sabato 15 agosto : bollino rosso al mattino e giallo alla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22;

: bollino al mattino e alla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22; domenica 16 agosto: bollino rosso sia al mattino chealla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22.

bollino sia al mattino chealla sera. Divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22. lunedì 17 agosto : bollino rosso al mattino e giallo alla sera.

Gli itinerari turistici più scelti a Ferragosto

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia v erso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto. Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.

Anas sul traffico: “Previsti oltre 24 milioni di spostamenti”

“In vista delle ultime partenze e dei primi rientri – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme Amministratore Delegato di Anas – cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. In base alle stime del nostro Osservatorio della Mobilità Stradale da oggi sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Attraverso un presidio costante del territorio, abbiamo potenziato i servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine – sottolinea l’Amministratore Delegato di Anas – per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento del traffico. Vogliamo ribadire la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti alla guida: mai al volante con il cellulare, come recita lo slogan del nostro spot “Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

“ Anche in occasione del ponte di Ferragosto – sottolinea l’AD dell’Anas – guidare con attenzione e prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. L’euforia delle vacanze e la voglia di arrivare rapidamente a destinazione possono portare a comportamenti rischiosi: secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida, soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente il cellulare alla guida e solo il 75% è convinto sia pericoloso usarlo durante la conduzione di un veicolo. In queste ore si concentrano numerosi spostamenti, anche a livello locale, con un forte volume di traffico, soprattutto sulle strade statali nei pressi dei centri abitati. Invito quindi – conclude Gemme – a rispettare i limiti di velocità e a pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro”

2.500 tra tecnici e operatori sulla rete

Per far fronte all’incremento del traffico, Anas ha all’attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico.