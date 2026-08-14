Atletica, quinta giornata degli Europei: Tamberi vola e si prende l’oro nell’alto

"Sapevo che stasera sarebbe successo, in pochi mi credevano ma io sapevo di stare bene. 'oro è per mia moglie e mia figlia. Non mollate mai"

“È una serata speciale, è il compleanno di Camilla: è stata lei a darmi la forza dopo Parigi. Non poteva continuare a vedere il padre prendere schiaffi a destra e sinistra. Ci sono avversari fortissimi, anche in Italia, e ti danno la forza di reagire. A tutte le persone che stanno passando di difficoltà dico: credeteci e continuate a lottare – dice Tamberi subito dopo la sua finale – Sapevo che stasera sarebbe successo, in pochi mi credevano ma io sapevo di stare bene: è come se il mio corpo aspettasse il momento che conta per venire fuori“.

Il marchigiano salta 2.32 al secondo tentativo, due centimetri in più dell’ucraino Oleh Doroshchuk , argento. Si tratta del quarto titolo europeo outdoor per Tamberi dopo Amsterdam 2016, Monaco 2022 e Roma 2024. Sioli, perfetto fino a 2.27, si ferma dopo il primo tentativo a 2.30 per un risentimento muscolare. Eliminato Christian Falocchi (2.18) dopo aver fallito tre salti a 2.23, mentre Edoardo Stronati fallisce subito i primi tre tentativi a 2.18. Con l’oro di Tamberi e quello di Nadia Battocletti nei 10000 metri, l’Italia scavalca la Gran Bretagna.

Grazie all’oro di Gimbo Tamberi e al bronzo di Sioli, l’Italia è attualmente prima nel medagliere degli Europei di atletica con 10 medaglie (5 ori, 2 argenti e 3 bronzi) “Ci ho creduto e invito tutti a crederci. Matteo (Sioli, ndr) non ha bisogno di passaggio di consegne. Lui ha dimostrato di essere già un campione. Jesus Guess? Ho reagito nel momento che conta. Anche stasera gli avversari mi hanno detto complimenti per il documentario su Youtube. Mi hanno spronato ancora di più. A me basta quella sensazione. L’oro è per mia moglie e mia figlia. Non mollate mai“. ha aggiunto Tamberi.