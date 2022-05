Eni consegna al Tesoro un assegno da 940 milioni di utili

Un assegno da 940,6 milioni di euro per il Ministero del Tesoro che detiene il 30,33% dell’ Eni, la cui assemblea dei soci hanno approvato i conti 2021 chiusi con un utile di 7,674 miliardi e al dividendo da 0,86 euro per azione. E per il 2022 andrà meglio con la cedola a 0,88 euro. Conferma della guidance per il 2022 per Acea, che ha diffuso i conti del primo trimestre con risultati in crescita e si fregia di una premialità di circa 26 milioni di euro dall’Arera per la qualità del servizio idrico integrato per il 2018-2019. Ed ora si prepara a partecipare alla gara per il termovalorizzatore di Roma.

L’Ad di ENI, Claudio Descalzi

Eni grazie alla «forte generazione di cassa operativa , per 14 miliardi di euro» con il dividendo a 0,88 euro per il 2022 in linea a quanto previsto dal piano strategico reso noto a marzo scorso, all’azionista pubblico andranno 962,5 milioni (a Cassa Depositi e Prestiti 823,8 milioni per la quota del 25,96% e al ministero dell’Economia e delle Finanze che ha il 4,37% circa 138,7 milioni) divisi in quattro tranche (settembre e novembre 2022, marzo e maggio 2023). Oggi, l’assemblea ha dato semaforo verde al pagamento previsto per il 25 maggio del saldo del 50% del dividendo 2021 di 0,43 euro. Il colosso energetico – che in Borsa ha chiuso in rialzo del 2,73% – rafforza intanto l’impegno verso la decarbonizzazione come evidenzia “Eni for 2021 – A just transition“, il 16/o report volontario di sostenibilità. L’Ad Claudio Descalzi ha evidenziato che è «un impegno tanto più forte oggi, alla luce della guerra in Ucraina» in cui è necessario «aumentare gli sforzi per garantire la sicurezza energetica europea e accelerare la decarbonizzazione».

Risultati economici in crescita anche per Terna nel primo trimestre 2022, che ha dato una “forte accelerazione” agli investimenti a 293,3 milioni di euro (+21,4%) «a beneficio del sistema elettrico e della sicurezza del Paese» con un utile netto di gruppo nel trimestre a 191,8 milioni di euro (+0,7% sullo stesso periodo del 2021), Ebitda a 461,3 milioni (+2,9%), risultato operativo a 293,7 milioni (+2,8%), ricavi a 644,4 milioni (+4,7%). Bene in Borsa con +1,52% per il Gruppo che si pone «come regista del sistema energetico italiano e abilitatore della transizione ecologica».

Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea