Editoria. La rivincita dei Ladisa sulla Gazzetta del Mezzogiorno

Il quotidiano pugliese L' EDICOLA edito dalla Ledi srl con ben 9.619 copie individuali vendute in edicola, di fatto vende quanto la Gazzetta del Mezzogiorno ed il Quotidiano di Puglia messi insieme

Sembra incredibile, ma è vero. Il quotidiano L’ Edicola del Sud fondato dai fratelli Vito e Sebastiano Ladisa , sotto l’ottima direzione del collega Ciriaco M. Viggiano, ha letteralmente “doppiato”, secondo gli ultimi dati ufficiali di vendita rilasciati dall’ ADS – Accertamento Diffusione e Stampa, la Gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese edito dalla Ledi srl ( Ladisa) con ben 9.619 copie individuali vendute, si conferma “leader” in Puglia per copie vendute, contro le 5.072 copie giornaliere vendute in edicola dal quotidiano edito dalla Edime (Albanese-Miccoli) nonostante la poco efficace accoppiata in edicola con la Gazzetta dello Sport, venduta ad 1euro e 70 con la quale i lettori potevano avere i due giornali al prezzo di uno. Va segnalato che anche il Quotidiano di Puglia ( Caltagirone Editore) non naviga in buone acque con appena 5.052 copie vendute nonostante l’ accoppiamento con il “fratello” maggiore, e cioè il quotidiano Il Messaggero.

Alla Gazzetta del Mezzogiorno, il cui direttore responsabile Mimmo Mazza è anche direttore editoriale, in compenso sono riusciti in un record: vendere meno di quanto vendesse (circa 9.000 copie) durante l’esercizio provvisorio post fallimento, autorizzato dai curatori fallimentari che guarda caso ricoprivano cariche societarie nelle aziende della CISA spa di Massafra, società di Antonio Albanese.

Il collega Giovanni Valentini, già condirettore del quotidiano La Repubblica , e dei settimanali L’ Europeo e L’ Espresso, aveva visto giusto e bene, come al suo solito, quando gli venne offerta la direzione della Gazzetta del Mezzogiorno a condizione (che gli era imposta da Albanese) di prendere come suo “vice” Mimmo Mazza, rifiutò l’offerta spiegando che il suo vice se lo sceglieva lui, e che i risultati di vendita della Gazzetta a Taranto, dove Mazza ricopriva il ruolo di caposervizio della redazione, erano a dir poco desolanti. E Giovanni Valentini in un’intervista con il nostro direttore aveva previsto la fine ingloriosa dello storico quotidiano barese…

Un estratto dell’ intervista con Valentini