E’ festa in questura. Poliziotto sposa la compagna malata di sma

Una storia d’amore unica e rara. Da una parte Ilarione, un poliziotto ventottenne originario di Trani, a lavoro nella questura della BAT ( Barletta-Andria-Trani); dall’altra Ilaria, una trentenne di Canosa di Puglia. Ilaria, coraggiosa e determinata, ha affrontato sin da piccola le sfide della sma (atrofia muscolare spinale), dimostrando una forza d’animo che ha ispirato tutti intorno a lei.

“Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente – ha raccontato Ilarione, visibilmente emozionato -. Può sembrare paradossale, ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature, abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso se stessi ed empatia verso il prossimo“.

La cerimonia, officiata in una splendida chiesa di Trani, è stata una toccante manifestazione di gioia e amore. Le navate della chiesa, adornate di fiori bianchi e luci soffuse, hanno fatto da cornice a questo giorno indimenticabile. Gli amici, la famiglia e tutti i colleghi hanno reso omaggio alla bellezza del loro legame, testimoniando l’affetto e il sostegno di una comunità unita.

Alla celebrazione ha partecipato anche Alfredo Fabbrocini questore della sesta provincia pugliese, , insieme agli uomini della questura di via dell’Indipendenza. I colleghi, in divisa e non, hanno abbracciato con calore la coppia, condividendo con loro la felicita’ di questo giorno speciale. Nonostante le sfide che la vita ha loro riservato, Ilaria e Ilarione sono un esempio di amore, forza e determinazione.

La storia della coppia ha conquistato il cuore di tutti è stata celebrata con un post anche sulla pagina della Questura di Andria: “La Polizia di Stato, a cui Ilario appartiene con orgoglio sin dal 2021, non poteva mancare in un momento così importante della sua vita” scrivono sulla pagina, sottolineando che “nonostante le sfide che la vita ha loro riservato, Ilaria e Ilarione sono un esempio di amore, forza e determinazione“. Nel post decine di auguri ai novelli sposi che per qualcuno sembrano “uscire da una vera fiaba della Walt Disney…Vi auguro tanta felicità e che le cose che desiderate si possano realizzare perché l’ Amore supera ogni barriera” si legge tra i commenti.

Al coro delle congratulazioni si è unita anche la premier Giorgia Meloni. “Auguri a questa splendida coppia”, ha scritto in un post che si chiude con un cuore, commentando la notizia.