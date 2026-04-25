Dl sicurezza, ok definitivo con 162 sì alla Camera. Meloni: “Nessun precedente pericoloso”

Sono stati 102 i voti contrari. Il via libera tra proteste e inno di Mameli. Salvini: "Non è un festival canoro". Il Capo dello Stato Mattarella promulga la legge di conversione ed emana il correttivo

Con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto la Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Sicurezza. La seduta è stata sospesa per consentire lo svolgimento della Conferenza dei capigruppo, chiamata a ridefinire il calendario dei lavori per la prossima settimana. “Nessun precedente pericoloso“, ha affermato la premier Giorgia Meloni. Un via libera arrivato tra proteste e inno di Mameli. Al momento del voto, i deputati di opposizione hanno mostrato dei cartelli all’aula con scritto ‘La nostra sicurezza è la Costituzione’. Poco prima, invece, sempre dall’opposizione si era levato il coro con ‘Fratelli d’Italia‘. Subito la maggioranza si è è unita al coro e così in tutta l’aula è risuonato l’inno nazionale.

I deputati dell’opposizione hanno inoltre intonato ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Poco prima del voto, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare ‘Bella ciao’.

Mattarella promulga la legge di conversione ed emana il correttivo

Il presidente dellla Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge sicurezza approvata in via definitiva questa mattina dalla Camera ed emanato il decreto legge approvato successivamente dal Consiglio dei ministri che corregge la norma sui rimpatri. I provvedimenti entreranno in vigore contestualmente. “Sono stati sottoposti in data odierna al presidente della Repubblica – spiega un comunicato del Quirinale – la legge di conversione del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge. Il presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione”.

Ok Cdm a testo correttivo