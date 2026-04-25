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26 Aprile 2026 00:47
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26 Aprile 2026 00:47

Dl sicurezza, ok definitivo con 162 sì alla Camera. Meloni: “Nessun precedente pericoloso”

  • Forze dell' Ordine, Nazionale, Politica & Istituzioni, Quirinale
Sono stati 102 i voti contrari. Il via libera tra proteste e inno di Mameli. Salvini: "Non è un festival canoro". Il Capo dello Stato Mattarella promulga la legge di conversione ed emana il correttivo

Con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto la Camera ha approvato in via definitiva il Decreto Legge Sicurezza. La seduta è stata sospesa per consentire lo svolgimento della Conferenza dei capigruppo, chiamata a ridefinire il calendario dei lavori per la prossima settimana. “Nessun precedente pericoloso“, ha affermato la premier Giorgia Meloni. Un via libera arrivato tra proteste e inno di Mameli. Al momento del voto, i deputati di opposizione hanno mostrato dei cartelli all’aula con scritto ‘La nostra sicurezza è la Costituzione’. Poco prima, invece, sempre dall’opposizione si era levato il coro con ‘Fratelli d’Italia‘. Subito la maggioranza si è è unita al coro e così in tutta l’aula è risuonato l’inno nazionale.

I deputati dell’opposizione hanno inoltre intonato ‘Bella ciao’ in aula alla Camera. Poco prima del voto, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare ‘Bella ciao’.

Mattarella promulga la legge di conversione ed emana il correttivo

Il presidente dellla Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge sicurezza approvata in via definitiva questa mattina dalla Camera ed emanato il decreto legge approvato successivamente dal Consiglio dei ministri che corregge la norma sui rimpatri. I provvedimenti entreranno in vigore contestualmente. “Sono stati sottoposti in data odierna al presidente della Repubblica – spiega un comunicato del Quirinalela legge di conversione del decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e il decreto legge correttivo di alcune disposizioni del predetto decreto-legge come convertito in legge. Il presidente della Repubblica ha quindi promulgato la legge di conversione del decreto legge n. 23 e, successivamente, ha emanato il decreto legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione”.

Ok Cdm a testo correttivo

Subito dopo il voto a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al testo correttivo del dl sicurezza. La riunione, presieduta dal vicepremier Antonio Tajani, doveva varare un decreto (“disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti”) per recepire le modifiche sollecitate dal Colle al testo approvato oggi dalla Camera. L’intervento punta ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari, prevedendo che il compenso per l’assistenza prestata al cittadino straniero sia riconosciuto a tutti i rappresentanti incaricati (e non soltanto a quelli legali). La disposizione si estenderebbe quindi anche agli operatori attivi presso associazioni o enti impegnati nel campo delle migrazioni. Un ulteriore elemento riguarda le modalità di erogazione del compenso, che verrebbe riconosciuto in base all’attività effettivamente svolta, indipendentemente dall’esito favorevole della procedura di rimpatrio volontario assistito.

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Redazione CdG 1947

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