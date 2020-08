Decreto agosto: lo Stato entra in ILVA. L’ennesimo spreco di denaro pubblico ?

Come ben noto il “dossier ILVA”, su cui hanno messo le mani i ministri grillini Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli combinando più guai ed inutili proclami al vento, giace da mesi sulle scrivanie del Ministero dello Sviluppo Economico che adesso ha messo 470 milioni di euro a disposizione di Invitalia per entrare nella società al momento controllata da Arcelor Mittal

Tra le novità dell’ultima ora del decreto di agosto approvato ieri sera con l’inedita formuletta “salvo intese tecniche“, è spuntata fuori la norma che prelude l’ingresso dello Stato nell’ ex-Ilva. L’ennesimo regalo del Governo giallorosso, sempre meno credibile ed imbarazzante, alla multinazionale franco-indiano Arcelor Mittal sbarcata a Taranto per fare affari a spese dei contribuenti, sfruttando la cassa integrazione, e ricattando le imprese dell’indotto, nei cui confronti ha gruppo Arcelor Mittal, che stanno mettendo a serio rischio l’economia jonica !

Come ben noto il “dossier ILVA”, su cui hanno messo le mani i ministri grillini Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli combinando più guai ed inutili proclami al vento, giace da mesi sulle scrivanie del Ministero dello Sviluppo Economico che adesso ha messo 470 milioni di euro a disposizione di Invitalia per entrare nella società al momento controllata da Arcelor Mittal. Soldi questi che costituiscono la differenza tra i 900 milioni di euro che il Decreto legge 142/2019 aveva messo a disposizione di Invitalia per il consolidamento patrimoniale del Mediocredito Centrale (guidato dal nipote del capo dello Stato Mattarella n.d.r.) ed i 430 milioni utilizzati utilizzati per l’aumento di capitale della Banca Popolare di Bari.

In un primo momento per i 470 milioni di euro ancora a disposizione era stato ipotizzato un utilizzo finalizzato alla realizzazione di di altre operazioni finanziarie nel settore creditizio, per creare la “Banca del Sud“. Invece la nuova norma emanata ieri dal Governo Conte bis, con obiettivo principale l’ex ILVA di Taranto, consente la destinazione ed utilizzo per “iniziative strategiche” , comprendenti la “partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell’occupazione, anche nel Mezzogiorno“.

Invitalia potrebbe anche acquisire la maggioranza della società attualmente controllata dal gruppo Arcelor Mittal, ma tutto dipenderà dalla “due diligence” (cioè dell’analisti patrimoniale-finanziaria-industriale) del valore dell’ ex-Ilva, ed alla composizione azionaria finale.