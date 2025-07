Fondazione Fiera di Milano, dalla giunta ok a Bozzetti presidente

Con la nomina di Giovanni Bozzetti, archiviata definitivamente la precedente presidenza di Enrico Pazzali., che come noto alle cronache giudiziarie è indagato nell’inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali.

Salvo sorprese dell’ultimo secondo. il semaforo verde della giunta regionale lombarda arriverà oggi, Giovanni Bozzetti sarà il nuovo presidente della Fondazione Fiera Milano. Il passaggio successivo è quello della definitiva approvazione del Consiglio regionale, che probabilmente dovrebbe esprimersi il prossimo 8 luglio. Quindi seguirà sarà l’insediamento. Archiviata definitivamente la presidenza di Enrico Pazzali., che come noto alle cronache giudiziarie è indagato nell’inchiesta Equalize sui dossieraggi illegali. Lo scorso ottobre, una volta emerso il fascicolo d’indagine della Procura di Milano a suo carico si era autosospeso dalla carica.

Pazzali all’inizio dello scorso giugno ha però «scongelato» la sua sospensione ed è tornato alla presidenza della Fiera giusto in tempo per l’approvazione del bilancio. Fratelli d’ Italia non ha molto gradito l’iniziativa di Pazzali e ha iniziato a premere sul governatore lombardo Fontana (Lega) perché rinnovasse i vertici dell’ente, la cui governance era in scadenza. Richiesta analoga era stata avanzata dalle opposizioni in Consiglio regionale, che per ben due sedute hanno tentato senza successo di discutere una mozione sulla questione. I meloniani hanno anche valutato di poter votare il testo o quantomeno di agire in modo da farlo approvare, in assenza di rassicurazioni da parte di Fontana.

A seguito del confronto intercorso tra Lega, Forza Italia e FdI, è arrivato il “semaforo verde” al nuovo presidente che sarà, appunto, Giovanni Bozzetti. A stretto giro anche il Comune di Milano, uno degli enti coinvolti nella scelta della governance, della Fondazione ha dato il proprio consenso. Con tutta probabilità al suo fianco sarà riconfermato Davide Corritore come vice presidente.

Chi è Giovanni Bozzetti

Giovanni Bozzetti, nato a Soresina (Cr) il 6 aprile 1967, ho conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Gonzaga di Milano nel luglio 1986, si è sono laureato a pieni voti in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel dicembre 1992 con specializzazione in “Gestione ed Amministrazione Aziendale” e tesi in materia di “Economia delle aziende pubbliche” dal titolo “Gestione dell’IRI come razionalizzazione degli oneri impropri”. Ha lavorato per anni nell’azienda di famiglia Gio.eco, attiva nel settore ambientale. Nel giugno 1996 è stato eletto Consigliere Comunale di Segrate, dimettendomi dopo pochi giorni per assumere l’incarico di Vice Sindaco fino alla scadenza del mandato amministrativo nell’aprile 2000. Successivamente è stato rieletto Consigliere Comunale e riconfermato Vice Sindaco sino al luglio 2001 quando viene chiamato all’incarico durato sino al 2006 si assessore a Moda e turismo a Milano, con la giunta guidata da Gabriele Albertini.. Nei 5 anni di mandato di Vice Sindaco di Segrate gli sono state affidate le deleghe ad Ambiente, Sicurezza, Viabilità ed è stato consigliere nazionale dell’ A.N.C.A.I. (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiana).

Ho assolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, esperienza che ha contribuito alla sua formazione e nel giugno 1993 nominato Coordinatore per la provincia di Milano dell’Associazione Nazionale Carabinieri, nel novembre 1994 ha fondato la Sezione di Segrate dell’Associazione Nazionale Carabinieri divenendone Presidente per dieci anni. Nel dicembre 2000 ha fondato la Federazione Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Nuclei Volontariato





Dal 2006 al 2012 è stato presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. , società interamente partecipata dalla Regione Lombardia, e dal 2007 al 2009 presidente del Comitato regionale «Lombardia per la moda». Per qualche mese, tra il 2012 e il 2013, ha fatto parte anche della giunta tecnica di garanzia della Regione Lombardia prima delle elezioni, all’epoca di Roberto Formigoni. Consigliere di Ignazio La Russa quando era ministro della Difesa, ha anche ricevuto l’Ambrogino d’Oro.

Bozzetti fino al 2017 ha lavorato nell’azienda di famiglia , affiancando diversi ruoli in altre realtà come la Efg Consulting, una società di consulenza che lui stesso ha fondato. Dal 2013 è professore in Cattolica, dove insegna Turismo culturale e Sviluppo del territorio.