Dalle barzellette di Totti alla gaffe imbarazzante della nuova compagna Noemi Bocchi

Tra i vari momenti immortalati negli USA dalla compagna dell'ex capitano giallorosso ce n'è uno che ha suscitato non poca ilarità: scambia Capitol Hill per la Casa Bianca !

Francesco Totti è in viaggio negli Stati Uniti a Miami, New York e Washington con la sua compagna Noemi Bocchi. Prima . Un modo probabilmente per sfuggire mediaticamente dai guai giudiziari che gravano sulle spalle della coppia indagata dalla procura di Roma per abbandono di minore. La tappa di Miami è stata l’occasione per un torneo di padel l’EA7 World Legends Padel Tour organizzato da Alessandro Moggi, procuratore calcistico, riservato ad alcuni ex calciatori come Cannavaro, Materazzi, Baggio, Ronaldo e Vieri Poco prima, l’ex romanista Candela aveva pubblicato un pezzo della Roma campione d’Italia 2001 con Batistuta, Montella, Cafu e naturalmente Totti.

“Quando confondi il Congresso con la Casa Bianca…” , ha scritto un utente, mentre un altro sottolinea: “Capitol Hill, Casa Bianca… dettagli, no?”. Qualcuno ha ricordato che la differenza tra i due edifici è tra le prime cose che si imparano visitando Washington. In poche ore l’errore è diventato un piccolo caso social. La foto è stata poi modificata, ma gli screenshot hanno continuato a circolare.





