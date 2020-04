Coronavirus, prezzi mascherine troppo alti? Chiamate la la Guardia di Finanza al 117

Davanti a prezzi di mascherine o gel igienizzanti troppo alti contattate il numero di pubblica utilità 117. Risponderà la sala operativa che manderà una pattuglia per fare i controlli

È quanto ha detto Andrea Fegatelli della Guardia di Finanza di Roma, comandante del III Nucleo operativo metropolitano , in merito all’impennata dei prezzi delle mascherine che si trovano sul mercato. “Noi ci siamo trovati davanti a mascherine chirurgiche (quelle solitamente più economiche, ndr) dai 10 ai 20 euro al pezzo“, spiega Fegatelli. “Se ci si trovasse davanti a prezzi di mascherine o gel igienizzanti troppo alti allora consiglio di contattare il numero di pubblica utilità 117. Risponderà la sala operativa che manderà una pattuglia per fare i controlli”.

Coronavirus, alla ricerca di una mascherina, i farmacisti: “Prezzi più alti anche per noi”

Due euro per le mascherine chirurgiche, 4 euro per quelle lavabili in cotone. E per le Ffp 2 o 3 , con o senza valvola, si parte da 10 euro ed arriva a 20. È questa la media dei prezzi che si trova nelle farmacie della Capitale delle mascherine a seconda del modello e del materiale. Prezzi che tra periodo pre-coronavirus e attuale hanno subito un’impennata. “Le chirurgiche oggi le paghiamo noi 1,20 euro più Iva”, racconta una farmacista. “Sa quanto le pagavamo prima? 4,90 euro per una scatola da 50″. Un altro farmacista spiega: “Secondo me i prezzi sono troppo alti, ma non si trova niente a meno” .