MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Luglio 2026 20:00
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Luglio 2026 20:00

Caso Covid, smascherato Giuseppe Conte: “Dice cose inesatte. Inizieremo ad audirlo il 4 agosto”

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
"Mi dispiace che Conte dica cose diverse, tipo di non aver ricevuto chiamate, perché io ho le prove delle chiamate che sono state fatte dal centralino della Camera dei Deputati"

Con un’intervista al Secolo d’Italia, il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, presidente della commissione Covid sbugiarda il presidente del M5s: “Io ho proposto nell’autunno 2024 a Conte questa formula: dimettersi, farsi audire e poi rientrare in commissione. Lui ha opposto resistenza ed ha detto che non era disponibile a dimettersi. Questo m’impediva di convocarlo. Oggi, soltanto a seguito delle sollecitazioni di Fratelli d’Italia, e dopo aver avuto rassicurazioni dai presidenti delle due Camere sulla percorribilità della formula che gli ho proposto, si è finalmente reso disponibile. Ed io l’ho immediatamente inserito tra gli auditi”.

“Dopo diverse telefonate senza risposta hanno parlato con la sua segreteria – aggiunge il parlamentare di FdI a proposito delle interlocuzioni telefoniche degli uffici di commissione con lo staff di Conte – , a cui è stato chiesto quando era disponibile a venire dall’ultima settimana di luglio in avanti. La risposta è stata: ‘Vi faremo sapere’. Nella giornata di venerdì scorso ci hanno detto che era disponibile per il 4 ed il 5 agosto. Essendo il 5 un mercoledì, impraticabile per via dei lavori delle Aule, l’unica opzione resta martedì 4 agosto. Inizieremo ad audirlo in quella data, salvo imprevisti delle Aule. Mi dispiace che lui dica cose diverse, tipo di non aver ricevuto chiamate, perché io ho le prove delle chiamate che sono state fatte dal centralino della Camera dei Deputati”.

Il presidente della commissione Covid, Lisei ha poi parlayo anche di altre audizioni importanti: “Arcuri è già stato audìto, ma sarà ascoltato ancora prima della chiusura del Parlamento per la pausa estiva. Alla ripresa dei lavori conto di poter convocare anche l’ex ministro Speranza: è una audizione che ho dato per scontato sin dal principio, sempre che lui sia disponibile a venire“.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Lavitola, sul caso Ranucci: "Se dubitasse di me gli sputerei in faccia"
12 Luglio, 2026
Un racconto all'House of Card per salvare l'interesse per la politica
12 Luglio, 2026
Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi
12 Luglio, 2026
Al via le nuove regole sugli autovelox: solo 3.150 dispositivi omologati, scattano le nuove regole
11 Luglio, 2026
L' annuncio di Malagò: "Paolo Maldini direttore tecnico e Leonardo advisor della Nazionale"
11 Luglio, 2026
È morto Peppino di Capri, canzoniere dell' amore in musica
11 Luglio, 2026
Cerca
Archivi
Lavitola, sul caso Ranucci: "Se dubitasse di me gli sputerei in faccia"
12 Luglio, 2026
Caso Covid, smascherato Giuseppe Conte: "Dice cose inesatte. Inizieremo ad audirlo il 4 agosto"
12 Luglio, 2026
Un racconto all'House of Card per salvare l'interesse per la politica
12 Luglio, 2026
Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 42 gradi
12 Luglio, 2026
Al via le nuove regole sugli autovelox: solo 3.150 dispositivi omologati, scattano le nuove regole
11 Luglio, 2026

Cerca nel sito