Capri Hollywood 2024 apre con “Thriller” di M. Rourke

Sarà l’anteprima mondiale del film “The Wheels of Heaven” diretto dal regista inglese Ben Charles Edwards con Mickey Rourke ad inaugurare ufficialmente venerdì 27 dicembre ad Anacapri, la 29esima edizione della kermesse di fine anno “Capri, Hollywood – The International Film Festival 2024“, che anticipa la stagione delle premiazioni globali. Un fantasy-thriller co-interpretato da Mickey Rourke, Nicky Whelan, Sadie Forst, Geoff Bell, Gary Stretch, Lee Ryan, Kirsty Bell e dagli attori bulgari Eleonora Ivanova, Dimitar Nikolov e Desislava Tenekedjieva, che ne è anche la produttrice.

“Capri, Hollywood” evento promosso dall’Istituto Capri nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Riflessi – Made in Italy, Frecciarossa e Givova, prevede in cartellone 226 opere proiezioni totali di cui 79 sull’Isola Azzurra (tra il Cinema Paradiso di Anacapri, al Centro Congressi di Capri) e 147 in streaming (71 sulla piattaforma eventive.org e 76 su mymovies.it).

86 lungometraggi, 17 documentari, 3 mediometraggi, 2 fiction, 118 cortometraggi selezionati tra le grandi produzioni in corsa per la Awards Season globale, le principali opere europee e nazionali e la piattaforma Filmfreeway.com che ha coinvolto 1751 autori provenienti da 88 Paesi. “The Wheels of Heaven” prodotto dalla Black Sea Film e Nova film di Dessy Tenekedjieva, e coprodotto dalla britannica Goldfinch, girato in Bulgaria, Los Angeles e Londra, è anche un dramma di formazione dai momenti romantici e condito da humour inglese.

La storia è ispirata al romanzo “Lo straniero misterioso” di Mark Twain : la giovane Iva (Ivanova), incontra un affascinante ragazzo più grande di lei ( Nikolov) che le dà la forza di trovare la propria strada nella vita. Ma è davvero Lucifero, l’angelo caduto, mandato per guidare Iva al suo destino di salvare la razza umana? Oppure è solo un giovane delirante e pericoloso? “Volevo rendere omaggio al romanzo di Mark Twain, poiché in entrambe le opere viene esaminata l’ambiguità del ‘bene’ e del ‘male’, e viene esplorato il modo in cui questi concetti si relazionano alla vita vera e al delicato equilibrio tra loro. Per citare il film, c’è buio anche nel più virtuoso degli uomini e luce nel più corrotto” spiega il regista