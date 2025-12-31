MENU
Buon 2026 a tutti i nostri amici e lettori

  • PrimoPiano
Nel cassetto abbiamo ancora numerose iniziative da realizzare e andremo avanti anche nel 2026. con il nostro impegno nel mondo della comunicazione Nel 2026 ci attendono nuove sfide
di Antonello de Gennaro

“Per essere felici bisogna saper vivere il presente”, sosteneva Luciano De Crescenzo. Eppure a Capodanno facciamo esattamente il contrario: bilanciamo tra nostalgia per l’anno che se ne va e aspettative per quello che arriva. In mezzo a questa tensione temporale, gli auguri diventano un modo per ancorarci al qui e ora, per dire a qualcuno “ci sono, ti penso”. Il saggio è colui che si gode il presente senza perdersi in rimpianti o proiezioni future. E forse scambiarci gli auguri ed augurare un buon anno, è proprio questo, un gesto immediato, sincero, che non ha bisogno di grandi discorsi.

Un augurio sincero per un sereno e felice 2026 è il primo pensiero per questa ultima notizia dell’anno che si va a chiudereSiamo sinceramente grati a quanti, e sono sempre di più, ci seguono ogni giorno sul nostri quotidiano online, attraverso i social e a quanti ci sostengono . A loro va il nostro più profondo sentimento di gratitudine.

Una gratitudine che mi sento di allargare ai tanti che hanno deciso di metterci la faccia per sostenere la nostra libertà dell’informazione. Come abbiamo scritto più volte negli anni scorsi più informazione libera ed indipendente significa più democrazia e più libertà. La nostra è una comunità di lettori che si allarga sempre di più, perchè le notizie fanno comunità. Ed ogni storia che racontiamo sulle nostre pagine è frutto di qualcosa di più grande.

Da un lato ci sorprende questa grande famiglia, dall’altra ci fa sentire tutto l’affetto che in molti ci riservano, a partire dagli amministratori pubblici che via via appoggiare questa nostra iniziativa editoriale senza mai chiederci nulla. Una scelta di campo non fine a se stessa, non solo per noi, ma anche in difesa dei tanti colleghi che dal Sud al Nord svolgono con serietà la nostra stessa professione e si battono ogni giorno per il pluralismo, per la libertà di espressione, per la pluralità di voci e di presenze.

A tutti loro siamo immensamente riconoscenti, ci tengo a scriverlo di nuovo. Nel cassetto abbiamo ancora numerose iniziative da realizzare e andremo avanti anche nel 2026. con il nostro impegno nel mondo della comunicazione Nel 2026 ci attendono nuove sfide. Ne parleremo a breve, spero. Intanto, e con grandissimo senso di gratitudine, buon anno a tutti.

Le notizie riprenderanno ad essere aggiornate dal 3 gennaio,

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Antonello de Gennaro

Antonello de Gennaro

Giornalista professionista dal 1985 ha lavorato per importanti quotidiani e periodici, radio e televisioni nazionali in Italia ed all’estero. Giornalista investigativo, è uno dei pionieri dell’informazione italiana sul web, per cui viene ritenuto come uno dei più longevi esperti di comunicazione e giornalismo su Internet.
