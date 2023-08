Blitz delle forze dell’ ordine a Ostia, e ‘volano’ in strada da una finestra 11 mila euro

Da questa mattina è in corso ad Ostia Nuova alle porte della Capitale , un blitz di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, coordinato dalla Questura di Roma, con circa 500 uomini e un elicottero e si stanno concentrando in quegli appartamenti – ben 75 – dove si presume si nascondano droga e armi per conto terzi. Nel corso dei controlli e delle perquisizioni nella zona, roccaforte del clan Spada, sono stati sequestrati alcuni bilancini di precisione, diverse dosi di droga, un coltello e un fucile detenuto illegalmente, ed un pacchetto con all’interno 11 mila euro in contanti è volato dalla finestra di una palazzina in via Marino Fasan, venendo raccolta al volo da un finanziere.

Sopra il cielo di Ostia presente un elicottero, ed impegnate camionette della Polizia a bloccare le vie dello spaccio, da piazza Gasparri a via Ruta. I controlli sono stati estesi alle aree verdi davanti alle abitazioni perquisite. Presenti sil posto anche i tecnici dell’Acea.

Inoltre in un palazzo i Carabinieri hanno trovato una passaggio nascosto tra il quarto e terzo piano realizzato quasi certamente per sfuggire agevolmente da eventuali controlli e perquisizioni. Due appartamenti sono risultati persino comunicanti, per il passaggio delle sostanze, tra il terzo e il quarto piano: c’era una canalina ricavata dentro i muri dentro la quale viaggiavano le dosi di cocaina. Entrambi i residenti lo “Zoppo” ed il “Gallina”, questi i soprannomi dei rispettivi inquilini, sono stati denunciati anche per occupazione abusiva dell’appartamento.

i Carabinieri hanno scoperto un’intercapedine per mandare la droga al piano di sotto, nascosta dietro la presa

Le forze dell’ordine si sono concentrate su un ’appartamento da cui sarebbe uscito con la droga. Una casa al secondo piano completamente arredata dove all’apparenza non abita nessuno