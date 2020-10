Blitz della Polizia a Taranto. 22 arrestati della Sacra Corona Unita

A seguito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, la Squadra Mobile di Taranto ed gli uomini dello S.C.O. il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato stanno eseguendo un’ ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Lecce, nei confronti di 22 soggetti, responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di altri gravissimi delitti contro la persona ed il patrimonio, tra cui rapine, estorsioni, tutti aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione della Squadra Mobile di Taranto, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale armato, che, dopo il blitz “Impresa” del luglio 2017, era riuscito a riorganizzarsi sul territorio di Manduria ancora interessato dal fenomeno mafioso e governato da frange della Sacra Corona Unita, sempre più orientate ad attuare una strategia di potenziamento del proprio prestigio criminale.

Altre 27 persone risultano altresì indagate nell’ambito del medesimo procedimento penale e destinatarie di avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina presso la Questura di Taranto (trasmessa in diretta dal CORRIERE DEL GIORNO a partire dalle h. 11:00 circa sulla nostra pagina ufficiale sul socialmedia Facebook) alla quale prenderà parte il dr. Francesco Messina Direttore della Direzione Centrale Anticrimine .

(notizia in aggiornamento)