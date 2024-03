Bari. Parte il maxiprocesso per le occupazioni abusive delle case popolari di Arca Puglia

Il prossimo 5 aprile, finalmente dopo 2 anni di ritardo conseguenti ad errori di notifica parte il processo nei confronti di 34 imputati, chiamati a rispondere di abusi edilizi ed occupazioni abusive negli stabili dell’ Arca Puglia Centrale di Bari che insieme alla Regione Puglia si è costituita parte civile nel processo incardinato dinnanzi al Tribunale Penale di Bari. A seguito delle denunce depositate dall’ attuale amministratore unico dell’ente regionale avv. Piero de Nicolo sono state avviate le indagini condotte dal pm dr. Domenico Minardi che hanno accertato nei confronti degli indagati, ora imputati , la commissione di reati di invasione di edifici e danneggiamenti .

Nelle palazzine popolari dei quartieri della periferia del capoluogo regionale erano state trasformate in abitazioni, perfino delle sale condominiali, negli androni al piano terra, all’interno delle quali avevano ricavato servizi igienici e cucine trasformandoli in delle vere e proprie abitazioni residenziali, che venivano occupate ed abitate abusivamente. Le case sono ubicate tutte nel quartiere San Paolo, in particolare in via Candura, via Ciusa e via G. Maria Monti. Il paradosso è che gli accertamenti sugli abusivi sono stati svolti da Arca Puglia a seguito della ricezione di domande di condono presentate dagli occupanti, che pensavano di poter accampare un inesistente diritto di proprietà a seguito della loro permanenza ultradecennale.

Nel capoluogo pugliese, sono pressochè quotidiane le denunce di assegnatari di case popolari di Arca Puglia che raccontavano di aver trovato persino gli appartamenti abitati ed a loro assegnati, occupati abusivamente da famiglie malavitose che utilizzando delle pesanti intimidazione in alcuni casi avevano impedire ai legittimi assegnatari di denunciarli.

Un’altro caso di abusivismo edilizio era stato contestato ad un uomo che è stato ritenuto affiliato in passato al “clan Campanale” e che attualmente scontando una condanna per omicidio agli arresti domiciliari in quanto gravemente malato, che aveva fatto installare delle lastre d’acciaio sul pianerottolo per impedire ai condomini dello stabile l’accesso sul terrazzo che era diventato il suo suo attico “personale”.

Lo scorso anno vi è stato “blitz” congiunto della Polizia di Stato, affiancata dalla Polizia Locale ed il personale tecnico dell’Arca Puglia e dell’Ufficio tecnico comunale, che ha consentito di accertare e portare alla luce molteplici altre situazioni illegittime e quindi illegali. Quando gli investigatori hanno chiesto i documenti alle persone che occupavano le abitazioni vista mare occupate abusivamente si sono trovati davanti in un caso Severina Cifarelli, la moglie del boss malavitoso barese Leonardo Campanale attualmente detenuto in carcere, figlio del boss Felice Campanale ucciso in un agguato mafioso nell’agosto 2013 .

l’ amministratore unico avv. Piero de Nicolo il direttore generale avv. Enzo De Candia

La rigorosa nuova gestione legalitaria di Arca Puglia affidata all’ amministratore unico avv. Piero de Nicolo ed al nuovo direttore generale avv. Enzo De Candia, sta accertando con difficoltà, anche a seguito dell’esiguo personale, le molteplici illegalità presenti nei loro stabili richiedendo immediatamente l’intervento della magistratura e delle forze dell’ ordine, depositando denunce all’ Autorità giudiziaria.

Gli imputati finiti sotto processo:

