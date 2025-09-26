Bari. 103 condanne per l’inchiesta “Codice Interno” su mafia e politica

Le decisioni del gup De Salvatore per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato: 14 anni per l'ex dipendente Amtab Tommaso Lovreglio

La sentenza emessa oggi dal gup Giuseppe De Salvatore per i 103 imputati del processo “Codice Interno” che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, ha condannato a 9 anni (e 2mila euro di multa) l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, accusato di voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali di Bari del 2019. Tra i condannato compaiono anche i vertici dei clan del quartiere Japigia di Bari, guidati da Savino Parisi ed Eugenio Palermiti. Nessuno degli indagati è stato assolto.

Il dispositivo della sentenza di condanne è stato pronunciato verso alle 16,30 , mentre in mattinata l’udienza è stata riservata alle ultime repliche delle difese. “La ricostruzione dell’accusa – secondo l’avvocato Gaetano Castellaneta, difensore di Olivieri – ha confermato che non ci sono elementi per sostenere che Olivieri abbia consapevolmente raggiunto un accordo con esponenti dei clan mafiosi o che volesse sfruttarne la capacità intimidatoria“. Il pm Marco D’Agostino, che insieme a Fabio Buquicchio ha coordinato l’indagine della Squadra Mobile di Bari sfociata nel blitz di febbraio 2024, ha concluso per la Dda della Procura di Bari.

Olivieri è stato condannato anche per l’accusa di tentata estorsione nei confronti dell’ex presidente della Banca Popolare di Bari, Gianvito Giannelli (coniugato con una magistrata): la Dda di Bari aveva chiesto 10 anni senza la concessione delle attenuanti generiche, il Gup invece ha applicato le attenuanti. Condannato a 4 anni e 4 mesi Michele Nacci, uno dei componenti dell’associazione che avrebbe reperito i voti a favore della moglie di Olivieri, Maria Carmen Lorusso, eletta nel 2019 al Comune di Bari nelle file del centrodestra utilizzando – secondo la Dda di Bari – i voti della mafia barese.

Sempre per quanto riguarda l’accusa di voto di scambio , la pena applicata nei confronti di Michele De Tullio è di 9 anni e 4 mesi, per il figlio Donato De Tullio, 8 anni e 4 mesi, 14 anni per Tommaso Lovreglio (nipote acquisito di Savino Parisi), 7 anni e 6 mesi per Leonardo Montani e Pasquale Tisti, 5 anni per Gaetano Strisciuglio e Bruna Montani, 4 anni e 4 mesi per Michele Nacci e Antonio Petroni, 4 anni per Maria Gravina, Leonarda Loiodice, Mirko Massari e Maria Montani.



Il gup De Salvatore per quanto riguarda l’accusa di associazione di stampo mafioso, ha inflitto condanne per 11 anni a Savino Parisi ed Eugenio Palermiti, ritenuti promotori e organizzatori del gruppo che ha controllato il quartiere Japigia da cui controllano i loro traffici di droga, 10 anni a Giovanni Palermiti e Mino Fortunato. Condanna a 14 anni per Filippo Mineccia genero di Eugenio Palermiti, 14 anni e 8 mesi per Radames Parisi e Silvio Sidella, 13 anni e 4 mesi per Michele Calzolaio, 13 anni per Antonio Ripoli, 10 anni e 8 mesi per Vito Scorcia, 10 anni per Francesco Triggiani. Nei confronti di tutti loro erano state chieste condanne a 20 anni di detenzione . Condanna a 9 anni e 8 mesi per Gennaro Marino 9 anni di carcere per il cantante neomelodico Tommy Parisi, figlio di Savinuccio , 8 anni per Aldo Primavera e Nereo Zanghi, 7 anni e 4 mesi per Antonino Grasso e Nicola Parisi, 7 anni per Vito Rinaldi, Antonino Palermiti e Otello Natangeli.

Queste l’elenco integrale delle condanne :

ABBRESCIA Francesco – 8 anni di detenzione

ADDANTE Raffaele – 13 anni e 4 mesi di detenzione

ANACLERIO Alessandro – 10 anni e 8 mesi di detenzione

AZZARITI Vincenzo – 4 anni di detenzione

BARONE Marco – 6 anni e 8 mesi di detenzione

BARRACCHIA Giuseppangelo – 9 anni e 2 mesi di detenzione

BARTOLI Cataldo – 7 anni e 2 mesi di detenzione + €26.000 multa

BELLONE DE GRECIS Giuseppe – 7 anni e 4 mesi di detenzione

BERNAUS Luigi – 8 anni di detenzione

BOCCASILE Roberto – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + €5.300 multa

BOTTALICO Massimiliano – 7 anni e 4 mesi di detenzione

BRUNO Nicola – 7 anni e 6 mesi di detenzione

CAIZZI Attilio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

CAIZZI Edoardo Caizzi – 8 anni di detenzione

CAIZZI Giovanni – 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di detenzione + €3.200 multa

CALABRESE Ignazio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

CALZOLAIO Michele – 13 anni e 4 mesi di detenzione

CAMPANALE Danilo – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + €5.300 multa

CAMPANALE Riccardo – 8 anni di detenzione

CAPRIATI Giovanni – 8 anni di detenzione

CARDINALE Antonio – 9 anni di detenzione

CARRASSI Antonio – 7 anni di detenzione

CASCELLA Francesco – 10 anni e 8 mesi di detenzione

CASTORO Raffaele – 7 anni di detenzione

CHIUMARULO Vincenzo – 8 anni di detenzione

CIRULLI Michele – 8 anni di detenzione

CROCCHIANTI Pietro – 7 anni e 4 mesi di detenzione

D’AMATO Paolo – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + € 5.300 multa

DE FANO Antonio – 7 anni di detenzione

DE GENNARO Giacomo – 8 anni di detenzione

DE MARCO Davide – 6 anni e 8 mesi di detenzione

DE SALVATORE Michele – 8 anni di detenzione

DE TULLIO Donato – 8 anni e 4 mesi di detenzione

DE TULLIO Michele – 9 anni e 4 mesi di detenzione

DI COSIMO Giovanni – 8 anni di detenzione

DI LAURO Bruno – 8 anni di detenzione

FERRANTE Carlo – 8 anni di detenzione

FIORE Fabio – 7 anni di detenzione

FORTUNATO Cosimo – 10 anni di detenzione

FROIO Ignazio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

GIANNINI Angelo – 10 anni e 8 mesi di detenzione

GRASSO Antonino – 7 anni e 4 mesi di detenzione

GRAVINA Maria – 4 anni di detenzione

GUGLIEMI Vito – 4 anni di detenzione + €5.000 multa

IGNOMERELLIO Luciano – 10 anni di detenzione

LAFIRENZE Umberto – 10 anni e 8 mesi di detenzione

LAMPUGNANI Vito – 9 anni e 8 mesi di detenzione

LEPORE Cosma Damiano – 7 anni e 4 mesi di detenzione

LOGLISCI Giuseppe – 9 anni e 8 mesi di detenzione

LOIODICE Leonarda – 4 anni di detenzione

LORUSSO Nicola – 8 anni di detenzione

LOVREGLIO Tommaso – 14 anni di detenzione

MAFFEI Mario – 8 anni di detenzione

Michele Manzari – 7 anni e 2 mesi di detenzione

Gennaro Marino – 9 anni e 8 mesi di detenzione

Angelo Martiradonna – 6 anni e 8 mesi di detenzione

Michele Martiradonna – 7 anni di detenzione

Michelangelo Maselli – 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di detenzione

Mirko Massari – 4 anni di detenzione

Giovanni Mastrorilli – 6 anni, 7 mesi e 10 giorni di detenzione

Maurizio Mincuzzi – 9 anni e 4 mesi di detenzione

Filippo Mineccia – 14 anni di detenzione

Beniamino Misceo – 8 anni di detenzione

Bruna Montani – 5 anni di detenzione

Leonardo Montani – 7 anni e 6 mesi di detenzione

Maria Montani – 4 anni di detenzione

Antonio Moretti – 8 anni di detenzione

Emilio Moretti – 6 anni e 8 mesi di detenzione

Michele Nacci – 4 anni e 4 mesi di detenzione

Otello Natangeli – 7 anni di detenzione

Giacomo Olivieri – 9 anni di detenzione + €2.000 multa

Antonino Palermiti – 7 anni di detenzione

Eugenio Palermiti – 11 anni di detenzione

PALERMITI Giovanni – 10 anni di detenzione

Nicola Palermo – 7 anni e 4 mesi di detenzione

Nicola Parisi – 7 anni e 4 mesi di detenzione

PARISI Radames – 14 anni e 8 mesi di detenzione

PARISI Savino – 11 anni di detenzione

PARISI Tommaso – 9 anni di detenzione

PETRONE Christopher Luigi – 7 anni e 4 mesi di detenzione

PETRONI Antonio – 4 anni e 4 mesi di detenzione

PIRRELLI Franco – 7 anni di detenzione

PISCITELLI Michele – 5 anni di detenzione

PRIMAVERA Aldo – 8 anni di detenzione

RINALDI Vito – 7 anni di detenzione

RIPOLI Antonio – 13 anni di detenzione

RISOLI Romeo – 8 anni di detenzione

RUGGIERI Michele – 8 anni di detenzione

RUGGIERI Sebastiano – 8 anni e 8 mesi di detenzione

SCHINGARO Bernardo – 3 anni e 2 mesi di detenzione + €4.600 multa

SCIANCALEPORE Giuseppe – 7 anni e 4 mesi di detenzione

SCORCIA Vito – 10 anni e 8 mesi di detenzione

SEBASTIANO Vito – 8 anni di detenzione

SFORZA Giovanni – 7 anni e 8 mesi di detenzione + € 3.000 multa

SIDELLA Silvio – 14 anni e 8 mesi di detenzione

SILECCHIA Domenico – 8 anni di detenzione

STRAMAGLIA Nicola – 8 anni di detenzione

STRISCIUGLIO Gaetano – 5 anni di detenzione

TAGARELLI Giuseppe – 8 anni di detenzione

TISTI Pasquale – 7 anni e 6 mesi di detenzione

TRIGGIANI Francesco – 10 anni di detenzione

VESSIO Francesco – 6 anni e 10 mesi di detenzione

ZANGHI Nereo – 8 anni di detenzione

