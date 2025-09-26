MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
27 Settembre 2025 04:59
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
27 Settembre 2025 04:59

Bari. 103 condanne per l’inchiesta “Codice Interno” su mafia e politica

  • Cronaca Giudiziaria, Cronaca Puglia, Cronache
Le decisioni del gup De Salvatore per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato: 14 anni per l'ex dipendente Amtab Tommaso Lovreglio

La sentenza emessa oggi dal gup Giuseppe De Salvatore per i 103 imputati del processo “Codice Interno” che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, ha condannato a 9 anni (e 2mila euro di multa) l’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, accusato di voto di scambio politico mafioso alle elezioni comunali di Bari del 2019. Tra i condannato compaiono anche i vertici dei clan del quartiere Japigia di Bari, guidati da Savino Parisi ed Eugenio Palermiti. Nessuno degli indagati è stato assolto.

Il dispositivo della sentenza di condanne è stato pronunciato verso alle 16,30, mentre in mattinata l’udienza è stata riservata alle ultime repliche delle difese. “La ricostruzione dell’accusa – secondo l’avvocato Gaetano Castellaneta, difensore di Olivieriha confermato che non ci sono elementi per sostenere che Olivieri abbia consapevolmente raggiunto un accordo con esponenti dei clan mafiosi o che volesse sfruttarne la capacità intimidatoria“. Il pm Marco D’Agostino, che insieme a Fabio Buquicchio ha coordinato l’indagine della Squadra Mobile di Bari sfociata nel blitz di febbraio 2024, ha concluso per la Dda della Procura di Bari.

Olivieri è stato condannato anche per l’accusa di tentata estorsione nei confronti dell’ex presidente della Banca Popolare di Bari, Gianvito Giannelli (coniugato con una magistrata): la Dda di Bari aveva chiesto 10 anni senza la concessione delle attenuanti generiche, il Gup invece ha applicato le attenuanti. Condannato a 4 anni e 4 mesi Michele Nacci, uno dei componenti dell’associazione che avrebbe reperito i voti a favore della moglie di Olivieri, Maria Carmen Lorusso, eletta nel 2019 al Comune di Bari nelle file del centrodestra utilizzando – secondo la Dda di Bari – i voti della mafia barese.

Sempre per quanto riguarda l’accusa di voto di scambio, la pena applicata nei confronti di Michele De Tullio è di 9 anni e 4 mesi, per il figlio Donato De Tullio, 8 anni e 4 mesi, 14 anni per Tommaso Lovreglio (nipote acquisito di Savino Parisi), 7 anni e 6 mesi per Leonardo Montani e Pasquale Tisti, 5 anni per Gaetano Strisciuglio e Bruna Montani, 4 anni e 4 mesi per Michele Nacci e Antonio Petroni, 4 anni per Maria GravinaLeonarda LoiodiceMirko Massari e Maria Montani.

Il gup De Salvatore per quanto riguarda l’accusa di associazione di stampo mafioso, ha inflitto condanne per 11 anni a Savino Parisi ed Eugenio Palermiti, ritenuti promotori e organizzatori del gruppo che ha controllato il quartiere Japigia da cui controllano i loro traffici di droga, 10 anni a Giovanni Palermiti e Mino Fortunato. Condanna a 14 anni per Filippo Mineccia genero di Eugenio Palermiti, 14 anni e 8 mesi per Radames Parisi e Silvio Sidella, 13 anni e 4 mesi per Michele Calzolaio, 13 anni per Antonio Ripoli, 10 anni e 8 mesi per Vito Scorcia, 10 anni per Francesco Triggiani. Nei confronti di tutti loro erano state chieste condanne a 20 anni di detenzione . Condanna a 9 anni e 8 mesi per Gennaro Marino 9 anni di carcere per  il cantante neomelodico Tommy Parisi, figlio di Savinuccio , 8 anni per Aldo Primavera e Nereo Zanghi, 7 anni e 4 mesi per Antonino Grasso e Nicola Parisi, 7 anni per Vito RinaldiAntonino Palermiti e Otello Natangeli.

Queste l’elenco integrale delle condanne :

ABBRESCIA Francesco – 8 anni di detenzione

ADDANTE Raffaele – 13 anni e 4 mesi di detenzione

ANACLERIO Alessandro – 10 anni e 8 mesi di detenzione

AZZARITI Vincenzo – 4 anni di detenzione

BARONE Marco – 6 anni e 8 mesi di detenzione

BARRACCHIA Giuseppangelo – 9 anni e 2 mesi di detenzione

BARTOLI Cataldo – 7 anni e 2 mesi di detenzione + €26.000 multa

BELLONE DE GRECIS Giuseppe – 7 anni e 4 mesi di detenzione

BERNAUS Luigi – 8 anni di detenzione

BOCCASILE Roberto – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + €5.300 multa

BOTTALICO Massimiliano – 7 anni e 4 mesi di detenzione

BRUNO Nicola – 7 anni e 6 mesi di detenzione

CAIZZI Attilio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

CAIZZI Edoardo Caizzi – 8 anni di detenzione

CAIZZI Giovanni – 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di detenzione + €3.200 multa

CALABRESE Ignazio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

CALZOLAIO Michele – 13 anni e 4 mesi di detenzione

CAMPANALE Danilo – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + €5.300 multa

CAMPANALE Riccardo – 8 anni di detenzione

CAPRIATI Giovanni – 8 anni di detenzione

CARDINALE Antonio – 9 anni di detenzione

CARRASSI Antonio – 7 anni di detenzione

CASCELLA Francesco – 10 anni e 8 mesi di detenzione

CASTORO Raffaele – 7 anni di detenzione

CHIUMARULO Vincenzo – 8 anni di detenzione

CIRULLI Michele – 8 anni di detenzione

CROCCHIANTI Pietro – 7 anni e 4 mesi di detenzione

D’AMATO Paolo – 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di detenzione + € 5.300 multa

DE FANO Antonio – 7 anni di detenzione

DE GENNARO Giacomo – 8 anni di detenzione

DE MARCO Davide – 6 anni e 8 mesi di detenzione

DE SALVATORE Michele – 8 anni di detenzione

DE TULLIO Donato – 8 anni e 4 mesi di detenzione

DE TULLIO Michele – 9 anni e 4 mesi di detenzione

DI COSIMO Giovanni – 8 anni di detenzione

DI LAURO Bruno – 8 anni di detenzione

FERRANTE Carlo – 8 anni di detenzione

FIORE Fabio – 7 anni di detenzione

FORTUNATO Cosimo – 10 anni di detenzione

FROIO Ignazio – 7 anni e 4 mesi di detenzione

GIANNINI Angelo – 10 anni e 8 mesi di detenzione

GRASSO Antonino – 7 anni e 4 mesi di detenzione

GRAVINA Maria – 4 anni di detenzione

GUGLIEMI Vito – 4 anni di detenzione + €5.000 multa

IGNOMERELLIO Luciano – 10 anni di detenzione

LAFIRENZE Umberto – 10 anni e 8 mesi di detenzione

LAMPUGNANI Vito – 9 anni e 8 mesi di detenzione

LEPORE Cosma Damiano – 7 anni e 4 mesi di detenzione

LOGLISCI Giuseppe – 9 anni e 8 mesi di detenzione

LOIODICE Leonarda – 4 anni di detenzione

LORUSSO Nicola – 8 anni di detenzione

LOVREGLIO Tommaso – 14 anni di detenzione

MAFFEI Mario – 8 anni di detenzione

Michele Manzari – 7 anni e 2 mesi di detenzione

Gennaro Marino – 9 anni e 8 mesi di detenzione

Angelo Martiradonna – 6 anni e 8 mesi di detenzione

Michele Martiradonna – 7 anni di detenzione

Michelangelo Maselli – 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di detenzione

Mirko Massari – 4 anni di detenzione

Giovanni Mastrorilli – 6 anni, 7 mesi e 10 giorni di detenzione

Maurizio Mincuzzi – 9 anni e 4 mesi di detenzione

Filippo Mineccia – 14 anni di detenzione

Beniamino Misceo – 8 anni di detenzione

Bruna Montani – 5 anni di detenzione

Leonardo Montani – 7 anni e 6 mesi di detenzione

Maria Montani – 4 anni di detenzione

Antonio Moretti – 8 anni di detenzione

Emilio Moretti – 6 anni e 8 mesi di detenzione

Michele Nacci – 4 anni e 4 mesi di detenzione

Otello Natangeli – 7 anni di detenzione

Giacomo Olivieri – 9 anni di detenzione + €2.000 multa

Antonino Palermiti – 7 anni di detenzione

Eugenio Palermiti – 11 anni di detenzione

PALERMITI Giovanni – 10 anni di detenzione

Nicola Palermo – 7 anni e 4 mesi di detenzione

Nicola Parisi – 7 anni e 4 mesi di detenzione

PARISI Radames – 14 anni e 8 mesi di detenzione

PARISI Savino – 11 anni di detenzione

PARISI Tommaso – 9 anni di detenzione

PETRONE Christopher Luigi – 7 anni e 4 mesi di detenzione

PETRONI Antonio – 4 anni e 4 mesi di detenzione

PIRRELLI Franco – 7 anni di detenzione

PISCITELLI Michele – 5 anni di detenzione

PRIMAVERA Aldo – 8 anni di detenzione

RINALDI Vito – 7 anni di detenzione

RIPOLI Antonio – 13 anni di detenzione

RISOLI Romeo – 8 anni di detenzione

RUGGIERI Michele – 8 anni di detenzione

RUGGIERI Sebastiano – 8 anni e 8 mesi di detenzione

SCHINGARO Bernardo – 3 anni e 2 mesi di detenzione + €4.600 multa

SCIANCALEPORE Giuseppe – 7 anni e 4 mesi di detenzione

SCORCIA Vito – 10 anni e 8 mesi di detenzione

SEBASTIANO Vito – 8 anni di detenzione

SFORZA Giovanni – 7 anni e 8 mesi di detenzione + € 3.000 multa

SIDELLA Silvio – 14 anni e 8 mesi di detenzione

SILECCHIA Domenico – 8 anni di detenzione

STRAMAGLIA Nicola – 8 anni di detenzione

STRISCIUGLIO Gaetano – 5 anni di detenzione

TAGARELLI Giuseppe – 8 anni di detenzione

TISTI Pasquale – 7 anni e 6 mesi di detenzione

TRIGGIANI Francesco – 10 anni di detenzione

VESSIO Francesco – 6 anni e 10 mesi di detenzione

ZANGHI Nereo – 8 anni di detenzione

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

La Corte di Appello conferma la condanna a Fabrizio Corona:"Diffamò Brozovic, Icardi e Wanda Nara"
26 Settembre, 2025
Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia: "Per Sempio archiviazione troppo rapida, ipotesi corruzione"
26 Settembre, 2025
La nuova Audiradio ridisegna gli equilibri dell’ascolto radiofonico in Italia
25 Settembre, 2025
Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento
25 Settembre, 2025
Mattarella: "Uccidere giornalisti è assassinio delle libertà"
24 Settembre, 2025
Il Festival dello spettacolo, nuovo evento nell'entertainment business
24 Settembre, 2025
Cerca
Archivi
Bari. 103 condanne per l'inchiesta "Codice Interno" su mafia e politica
26 Settembre, 2025
La Corte di Appello conferma la condanna a Fabrizio Corona:"Diffamò Brozovic, Icardi e Wanda Nara"
26 Settembre, 2025
Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia: "Per Sempio archiviazione troppo rapida, ipotesi corruzione"
26 Settembre, 2025
La nuova Audiradio ridisegna gli equilibri dell’ascolto radiofonico in Italia
25 Settembre, 2025
Meteo, breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento
25 Settembre, 2025

Cerca nel sito