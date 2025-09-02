Attacco cyber ai sistemi informatici dell’ Ordine giornalisti Lazio

L'attacco è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt per diverse ore la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma

Un attacco hacker ai sistemi informatici dell’Ordine dei giornalisti del Lazio è stato scoperto mercoledì scorso e ha mandato in tilt la rete internet della sede di Piazza della Torretta a Roma. Si teme che possano essere stati rubati dati sensibili. Indaga la polizia postale.

“Si tratterebbe di un ransomware di ultima generazione che ha mandato in tilt i nostri sistemi e ha fatto saltare anche la rete internet, creando un black out di qualche ora. Dietro l’attacco potrebbe esserci un gruppo di hacker di matrice russa“, dice all’Adnkronos Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.