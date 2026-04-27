Piogge in settimana, il meteo sul ponte del primo maggio

Dopo giorni dominati da un anticiclone granitico, che ha proiettato l'Italia in un’atmosfera quasi estiva, le mappe meteorologiche iniziano a disegnare un cambio di rotta

Dopo giorni dominati da un anticiclone granitico, che ha proiettato l’Italia in un’atmosfera quasi estiva, le mappe meteorologiche iniziano a disegnare un cambio di rotta. La protezione che finora ci ha garantito cieli tersi e temperature estive sta per essere scardinata da un’irruzione d’aria fresca pronta a rimescolare le carte.

Meteo oggi e domani

La settimana si aprirà sotto una falsa calma. Oggi, lunedì 27 aprile, sarà ancora una giornata ‘fotocopia’ del weekend con sole dominante da Nord a Sud e colonnine di mercurio che insisteranno su valori eccezionali. I primi segnali di ‘cedimento’ si manifesteranno già nel corso di domani, martedì 28. Mentre il Centro-Sud resterà crogiolato nel tepore, le Alpi inizieranno a caricarsi: la nuvolosità aumenterà progressivamente e, tra il tardo pomeriggio e la sera, i primi temporali inizieranno a scendere verso le pianure di Piemonte e Lombardia, segnando l’inizio della fine per questa bolla calda.

Il vero ribaltone è atteso per mercoledì 29 aprile. Una ‘goccia fredda’ in arrivo dalla Francia penetrerà con decisione nel Mediterraneo, trovando un ambiente estremamente energetico a causa delle temperature altissime dei giorni precedenti. Questo contrasto sarà la miccia per la formazione di fenomeni violenti: ci aspettiamo temporali rapidi ma molto intensi, con un alto rischio di grandinate locali e improvvisi colpi di vento. Il Nord e le regioni adriatiche saranno le zona più colpite, fungendo da ‘frontiera’ per questo scontro tra masse d’aria radicalmente diverse.

Meteo ponte 1 maggio

Entro giovedì 30 l’instabilità si sposterà verso le regioni centrali, la Sardegna e infine il Sud, spinta da correnti più fresche in arrivo dai Balcani. Se al Nord il tempo inizierà a pulirsi regalandoci schiarite via via più ampie, il resto d’Italia dovrà fare i conti con una giornata turbolenta. La distribuzione delle piogge sarà irregolare, come tipico delle configurazioni primaverili, ma il calo termico sarà avvertibile ovunque, riportandoci in una dimensione climatica consona alla stagione. Tutto dovrebbe comunque finire in tempo per il ponte del primo maggio.

Le previsioni

Lunedì 27 aprile – Al Nord: poco o parzialmente nuvoloso, qualche pioggia sui rilievi. Al Centro: sereno e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 28 aprile – Al Nord: nubi sparse, alcuni temporali sulle Alpi. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e mite.

Mercoledì 29 aprile – Al Nord: peggiora dalle Alpi verso la pianura in serata e nottata. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sereno.