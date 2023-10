Arriva l’ autunno: da domenica possibili piogge al centro-nord

Il campo di alta pressione inizierà a retrocedere da questo fine settimana , ma garantirà ancora tra oggi e domani tempo asciutto. Dalla giornata di domenica saranno possibili precipitazioni al centro-nord, con nuvolosità irregolare su gran parte della penisola. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano l’arrivo di precipitazioni più consistenti tra lunedì e martedì prossimi; fase di maltempo autunnale con calo diffuso delle temperature e piogge che localmente potranno risultare ingenti.

Questa parentesi potrebbe prolungarsi fino alla terza decade del mese , anche se per scendere nel dettaglio dovremo attendere le prossime emissioni modellistiche.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito con possibili piogge su Liguria e alpi occidentali, ampie schiarite sulla Romagna. Nel pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Liguria e Triveneto, ampi spazi di sereno tra Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Centro con cieli per lo più soleggiati. Addensamenti anche bassi e compatti possibili al mattino sulle coste tirreniche. In serata nuvolosità in aumento e possibili piogge sull’alta Toscana, ampi spazi di sereno in Abruzzo.