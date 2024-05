Continua l’instabilità su buona parte dell’Italia

L’ultimo mese della primavera inizia all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia. Una circolazione depressionaria si posiziona infatti tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Ancora tempo instabile tra oggi e domani su molte regioni con acquazzoni e temporali localmente anche di forte intensità. In arrivo anche aria più fresca che porterà un generale calo delle temperature su valori anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Tra sabato e domenica però il tempo potrebbe prendere una piega più stabile grazie alla rimonta di un promontorio anticiclonico. Stabilità comunque non assoluta in quanto soprattutto al Nord potrebbero ancora presentarsi piogge e acquazzoni. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana indicano una nuova fase instabile verso il Mediterraneo.

Previsioni del tempo di oggi

AL NORD Tempo instabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. Ancora precipitazioni sparse in serata e nottata ma in graduale esaurimento.

AL CENTRO Condizioni di tempo instabile o perturbato sulle regioni del Centro con nuvolosità associata a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, a tratti anche intensi. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni in arrivo anche su Campania, Molise, Basilicata e Sicilia, più asciutto altrove. Tempo in miglioramento dalla serata salvo residue piogge su Campania e Calabria. Temperature minime e massime in generale diminuzione da Nord a Sud

Previsioni del tempo per domani 3 maggio

AL NORD Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite, locali fenomeni sulle Alpi centro-orientale con neve oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con neve oltre i 2000-2200 metri, più asciutto altrove. In serata locali sconfinamenti dalle Alpi verso le pianure. Migliora nella notte ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO Al mattino piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e cieli sereni sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne e in sconfinamento sul versante adriatico. In serata tempo in generale miglioramento con esaurimento dei fenomeni ma ancora qualche disturbo nuvoloso.