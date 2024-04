Per il ponte del 25 aprile ancora piogge e temporali sparsi

Un nucleo di aria molto fredda si sposta sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia e anche temperature di diversi gradi al di sotto delle medie, con la neve che sta scendendo fin sotto i 1000 metri anche sulle regioni del Centro. Nella prima parte del ponte del 25 aprile assisteremo ad un generale miglioramento del tempo anche se qualche acquazzone o temporali sarà sempre possibile specie sulle zone interne durante le ore pomeridiane. Nuvole e piogge al Nord-Ovest nel weekend mentre soprattutto al Centro-Sud ci attendiamo un generale miglioramento. Temperature in ripresa e in salita anche di qualche grado al di sopra delle medie negli ultimi giorni di aprile. Attenzione pero’ alla prima parte di maggio con gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che propendono verso una fase anche instabile per il Mediterraneo.

Nord

Al mattino piogge sparse tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennini oltre gli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Lombardia e Liguria di Levante con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con residui fenomeni soprattutto al Nord-Est.

Centro

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in rialzo verso i 1200-1300 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, salvo dei residui fenomeni specie nelle zone interne del versante tirrenico.

Sud e Isole

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali piovaschi su Isole Maggiori e settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie sui rilievi, più asciutto sulla Puglia. In serata residui fenomeni su regioni tirreniche e Sicilia, tempo in miglioramento altrove. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Nord

Nuvolosità irregolare al mattino al Nord ma con tempo asciutto, salvo locali piogge su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse su Liguria, Appennino settentrionale e Alpi orientali con neve oltre i 1100-1300 metri, ampie schiarite altrove. Nuove piogge in arrivo al Nord-Ovest dalla notte.

Centro

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Centro salvo locali piogge sul basso Lazio. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi specie sui settori interni. Variabilità asciutta dalla serata.

Sud e Isole

Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare e schiarite su tutte le regioni meridionali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi specie sui settori interni Peninsulari, maggiori schiarite altrove. Tempo asciutto in serata. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in generale rialzo.