Antitrust, multa da 2 milioni di euro a Deghi per uso ingannevole delle promozioni online

Deghi, rivenditore di prodotti di arredamento, è stata multata per 2 milioni di euro dall’Antitrust. L’accusa: aver utilizzato un "contatore alla rovescia" ingannevole per pubblicizzare sconti a termine che però si rinnovavano alle stesse condizioni

Sanzione dell’Antitrust da 2 milioni di euro alla società salentina Deghi spa, sponsor principale del Lecce Calcio, rivenditore di prodotti di arredamento, arredo bagno e articoli per la casa principalmente online. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato la società per pratica commerciale scorretta dopo aver accertato che da gennaio 2024 a dicembre 2025 Deghi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo contatore.

Deghi, secondo l’ Antitrust con questo metodoligia, “ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione“. La pratica, sottolinea l’Autorità, è particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (chiamata dark pattern), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta euristica della scarsità.