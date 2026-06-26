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26 Giugno 2026 17:49
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Antitrust, multa da 2 milioni di euro a Deghi per uso ingannevole delle promozioni online

  • Commercio, Consumatori, Economia
Deghi, rivenditore di prodotti di arredamento, è stata multata per 2 milioni di euro dall’Antitrust. L’accusa: aver utilizzato un "contatore alla rovescia" ingannevole per pubblicizzare sconti a termine che però si rinnovavano alle stesse condizioni

Sanzione dell’Antitrust da 2 milioni di euro alla società salentina Deghi spa, sponsor principale del Lecce Calcio, rivenditore di prodotti di arredamento, arredo bagno e articoli per la casa principalmente online. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato la società per pratica commerciale scorretta dopo aver accertato che da gennaio 2024 a dicembre 2025 Deghi ha utilizzato un  “contatore alla rovescia” per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo contatore.

Deghi, secondo l’ Antitrust con questo metodoligia, “ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione“. La pratica, sottolinea l’Autorità, è particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (chiamata dark pattern), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta euristica della scarsità.

L’ Antitrust ha inoltre riscontrato “ambiguità” ed “omissioni informative” nelle modalità di indicazione dei prezzi e degli sconti e, in particolare, nell’effettiva convenienza nell’acquisto dei prodotti commercializzati online: “L’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate, in tale contesto – spiega il provvedimento – si presenta particolarmente stringente, considerato che il prezzo risulta essere uno degli elementi essenziali in grado di condizionare il consumatore nell’assumere una determinata decisione di natura commerciale“. Nel 2024 la Deghi spa ha realizzato un fatturato di 195,6 milioni con un margine operativo lordo di 3,9 milioni.






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