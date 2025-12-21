Andrea Delogu vince “Ballando con le Stelle”: il trionfo del merito

La conduttrice ha trionfato nella ventesima edizione: "Avevo paura di non essere compresa, per me è stato un posto sicuro. Da Antonella Clerici il messaggio più bello, Nikita resterà sempre con me"

di Antonello de Gennaro

Lo confesso, stasera ho goduto mentalmente restando di fronte al televisore sinoa lle 2 di notte: ancora una volta avevo visto giusto . La mia amica Andrea Delogu ha dimostrato di avere un “cazzimma” (parola napoletana che sinifica “avere gli attributi“) unica, vincendo la ventesima edizione di “Ballando con le Stelle” il programma di ballo condotto da Milly Carlucci su RAI UNO, in una notte che difficilmente dimenticherà. Ho conosciuto Andrea 15 anni fa quando lei lavorava come cubista alla discoteca “Pineta” di Milano Marittima, siamo diventati amici ed apprezzando le sue qualità umane e la simpatia spontanea che la contraddistingue, l’ho stimolata ed incentivata nella sua crescita personale e professionale, lavorando nell’emittente televisiva musicale “Match Music” e successivamente nel reality “Campioni” realizzato a Milano Marittima, prodotto da Mediaset.

Andrea ha fatto un percorso professionale incredibile, senza mai cercare o usare scorciatoie , non ha mai frequentato i cosiddetti “salotti buoni” o cercato visibilità mediatica sui giornali di gossip e spettacolo. Non ne aveva bisogno, basandosi sulle sue capacità e qualità personali, a partire dalla semplicità e modestia, mixata alla voglia conquistare un successo professionale che ha inseguito negli anni raggiungendolo solo con il lavoro.

Non è un caso che il suo talento televisivo sia stato scoperto e valorizzato da un maestro come Renzo Arbore che la volle far esordire in RAI, in un programma-revival televisivo. Molti si sono meravigliati della sua carriera incredibile, ma non il sottoscritto che conosce l’ Andrea Delogu “segreta”, i suoi trascorsi, il suo percorso, i suoi amori segreti ed alcune delusioni, che non racconterò mai neanche sotto tortura

Il suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci si era interrotto dopo un lutto familiare, con la tragica scomparsa lo scorso novembre del suo amato fratello Evan a cui era legatissima, vittima di un incidente stradale in motocicletta: “Tornare è stata la decisione migliore. Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare. Tornare è stato tutto, era importante per me sentire che potevo ancora vivere e fare vedere alla mia famiglia che ci sono. Mi sono data del tempo e adesso ho qualche strumento in più per affrontare quello che arriverà». Sul lavoro fatto dalla trasmissione su di lei ragiona: «Mi sono guardata dentro tramite gli occhi degli altri, un’occasione molto rara. Non so dire se mi piaccio, diciamo che mi sto perdonando un po’ di cose. Ho sempre pensato di non essere facile da capire, e ritrovarmi capita invece è stato molto bello”.

Andrea ha vinto con il suo maestro Nikita, nonostante la giuria si fosse schierata dalla parte di Francesca Fialdini. Il giornalista Matano, i tribuni popolari ma sopratutto il pubblico televisivo con il televoto da casa l’hanno portata alla vittoria. Andrea Delogu ricorda l’importanza del suo maestro di ballo nella scelta di tornare in gara: “Senza di lui non avrei mai preso questa decisione. Un’azione che ha fatto spontaneamente, senza venire spinta, ma trovando un terreno di accoglienza, Nikita Non mi ha mai voluto convincere, mi ha ascoltata. Trovarlo in un momento così è stata una fortuna”.

“Ballando con le Stelle” è stato per Andrea Delogu “un posto sicuro dove stare . Sono stati mesi dove mi sono trovata nel posto giusto ed era importante per me” ha spiegato Andrea in un’intervista rilasciata a caldo, aggiungendo “Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile e grazia alla mia famiglia“, ha detto in diretta prima di alzare il trofeo.

Il maestro di ballo Nikita Perotti che ha solo 21 anni, ha descritto Andrea Delogu come “il mio pilastro”. e parlando del suo rapporto con la sua concorrente ha spiegato: “Ci sono due parti di me che combattono. Quella con gli artigli che non si fida delle persone e quella che sa di avere trovato una persona buona, bella, che ti aiuta e non chiede nulla in cambio”. A telecamere spente Nikita non è riuscito a trattenere la commozione pensando al loro ultimo giorno ma Andrea lo ha rassicurato: “Non finisce qui, ho trovato una persona speciale, un amico, un maestro e un confidente”.