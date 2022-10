Alla Camera dei Deputati dopo 3 votazioni niente quorum

Nelle prime 3 votazioni alla Camera dei Deputati non è stato raggiunto il quorum necessario per l’elezione del nuovo presidente . Nel primo voto le schede bianche sono state 369, 4 voti per il leghista Riccardo Molinari, 3 per Enrico Letta. Le schede nulle sono state 10. A vuoto anche la seconda votazione con 375 schede bianche. Una nuova ‘fumata nera’ alla terza votazione: 357 schede bianche. La seduta è stata aggiornata a domani, alle ore 10.30.

Si è svolto alla Camera nel tardo pomeriggio l’incontro tra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e la leader di Fratelli d’ Italia e “premier” in pectore, Giorgia Meloni. “L’ho incontrata serenamente. Come sempre”, le parole di Berlusconi, poi recatosi a Palazzo Madama dove si è svolta la prima seduta d’Aula del Senato. Arrivato in leggero ritardo in aula, quando già la presidente di turno Liliana Segre ha iniziato a parlare, il leader di Forza Italia ha preso subito posto in prima fila. Al suo fianco come sempre Licia Ronzulli.

“Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera” ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni” continua Salvini che sta incontrando i vicesegretari Andrea Crippa, Lorenzo Fontana e Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo ha rimesso a Salvini la decisione per un suo eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra. Fontana, che è stato già vicepresidente della Camera, al momento è il candidato per la terza carica dello Stato. È quanto rende noto la Lega.

“Non so niente, so di Giorgetti alla Juventus e io al Verona” . Il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana ha così risposto con una battuta a chi gli chiedeva dell’ipotesi di una sua elezione alla presidenza della Camera. “È ancora in divenire, la notte è lunga”, ha aggiunto poi, prima di dirigersi verso gli uffici del gruppo della Lega alla Camera, così come vari altri deputati leghisti fra cui Riccardo Molinari, Federico Freni, Claudio Durigon e Massimo Bitonci.