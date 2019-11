Sondaggio SWG: la destra vola oltre il 50 per cento. Nella maggioranza bene solo il Pd

La coalizione di destra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo – raggiunge il 51,5 per cento. Un segnale questo molto preoccupante per il Governo giallorosso, in vista delle tante Elezioni Regionali che si svolgeranno nei prossimi mesi. A partire dalla prova più importante: l’Emilia-Romagna, il 26 gennaio.

ROMA – Sono I sondaggi confermano le difficoltà (con l’eccezione del Pd) e giorni difficili per la maggioranza di governo. Ed il vento della destra italiana continua a soffiare facendo crescere i propri consensi. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per La 7, la Lega vede salire il proprio consenso dal 34,1 per cento al 34,5, andando quindi oltre il risultato delle ultime europee. Fratelli d’Italia a sua volta vola ed arriva al 9,5 per cento, dall’8,9 della scorsa settimana. La Meloni si avvicina quindi sempre più da vicino alla doppia cifra. Forza Italia rimane stabile al 6,2 per cento, nonostante le numerose grane interne e le ipotesi di scissione. Sul fronte di centrodestra, sale – anche se solo soli due decimali – “Cambiamo” di Toti che sale dall’1,1 all’1,3 per cento.

Il Pd raggiungendo l’ 18,6 per cento si conferma secondo partito del Paese, con un balzo dell’1,1 per cento. In casa Cinquestelle, alle prese con le contestazioni alla leadership di Di Maio, le divisioni sullo scudo penale per ArcelorMittal e le incertezze sulla presentazione delle liste alle prossime regionali invece arrivano brutte notizie . Il Movimento 5 Stelle cala esattamente un punto dal 16,8 per cento al 15,8 . Va giù anche Italia Viva, che la settimana precedente invece era cresciuta, scendendo dal 6 al 5,6 per cento. Segno meno anche per Sinistra Italiana-Mdp-Articolo 1. I Verdi scendono dal 2,2 all’1,9. e +Europa scivola dall’1,8 all’1,5. .

Ma il dato politico più significativo, si raggiunge sommando i dati delle coalizioni. Sia quelle certe che quelle possibili. La coalizione di destra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo – raggiunge il 51,5 per cento. Un segnale questo molto preoccupante per il Governo giallorosso, in vista delle tante regionali dei prossimi mesi. A partire dalla prova più importante: l’Emilia-Romagna, il 26 gennaio.