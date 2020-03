Sequestrate 4 aziende nel foggiano operanti nello smaltimento di rifiuti

In corso di esecuzione il sequestro di 4 aziende del foggiani operanti nella raccolta e smaltimento di rifiuti, per un valore di oltre 25 milioni di euro.

ROMA – Nell’ambito di una indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo pugliese stanno eseguendo alcune misure restrittive nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico illecito di rifiuti e lo sversamento degli stessi in terreni agricoli della provincia di Foggia, con evidenti riflessi negativi sull’inquinamento ambientale e sulla salute pubblica.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa presso gli uffici della Procura della Repubblica di Bari alle ore 10.30 odierne.

(notizia in aggiornamento)