L' opinione del Direttore

ROMA – L’ appuntamento con il nostro Direttore Antonello de Gennaro, trasmesso in “diretta streaming” da Roma lunedì 4 novembre 2019 all’interno del nostro programma “SETTE E MEZZO” sulle piattaforme dei socialmedia Facebook, Twitter ed Instagram del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™. Inchieste, retroscena, esclusive: come sempre tutta la verità sui fatti documentata senza filtri o censure.

L’informazione sempre dalla parte della legalità per la tutela dei cittadini ed un’informazione corretta, libera ed indipendente al servizio dei nostri lettori nella diretta “live” videotrasmessa sulle pagine “ufficiali” Facebook, Instagram e Twitter del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™.