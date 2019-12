Il premier Conte oggi a Taranto. La passerella pre-elettorale "grillina" continua...!

Una visita quella del premier a Taranto che in realtà sa di tanto di campagna elettorale in favore del M5S di cui è espressione, in vista delle prossime elezioni regionali pugliesi che si terranno fra 6 mesi. Non si può non ricordare che i deputati del M5S eletti nel capoluogo jonico ed in Puglia sono sempre stati per la chiusura dello stabilimento ed incredibilmente fra questi anche il sen. Mario Turco che Conte ha voluto come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

ROMA – Il premier Giuseppe Conte nel primo pomeriggio di oggi visiterà il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, intitolato qualche giorno fa a Nadia Toffa, prima di recarsi allo stabilimento ex Ilva per porgere un saluto agli operai. E’ quanto si apprende da fonti dell’Asl Taranto.

Fonti sindacali hanno invece reso noto che Conte si recherà presso lo stabilimento siderurgico ex-Ilva (ora Arcelor Mittal) per incontrare gli operai che lo attendono intorno alle 16. La visita coincide con un momento particolare della vertenza dell’ex Ilva mentre prosegue la trattativa tra governo ed i Mittal per il salvataggio del polo siderurgico tarantino.

Il presidente del Consiglio era già stato a Taranto l’8 novembre scorso e aveva incontrato cittadini, lavoratori ed esponenti di associazioni davanti allo stabilimento siderurgico prima di partecipare al consiglio di fabbrica e terminare la sua visita in Prefettura. In quell’occasione disse ai lavoratori del Siderurgico di non avere “la soluzione in tasca“. Soluzione che a distanza di quasi due mesi dimostra di non avere ancora.

Così come va evidenziato che fra le ultime elezioni politiche del 2018 e le europee del 2019, il M5S in Puglia ha dimezzato i propri voti scendendo al 20% e perdendo i due consiglieri comunali eletti a Taranto che hanno abbandonato il movimento