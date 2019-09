Governo Conte Bis: l'elenco completo dei viceministri e sottosegretari

Il premier Conte ha imposto la chiusura degli accordi nella riunione convocata stamattina a Palazzo Chigi. La maggioranza delle poltrone di sottogoverno va al M5s con 21 incarichi , 18 per il Pd. Due i rappresentanti di Leu, un incarico anche al Maie. Fra i sottosegretari, di rilievo la nomina del Sen. Turco (M5S) con delega programmazione economica e investimenti

ROMA – Il premier Conte avrebbe voluto chiudere già da ieri la partita di sottosegretari e viceministri e ha esternato la sua irritazione per il ritardo del pacchetto di nomine sopratutto perché non vuole concedere la possibilità di eventuali critiche da parte dell’opposizione ed in particolar modo alla propaganda “salviniana”. Questa mattina quindi nel vertice a Palazzo Chigi, è arrivata l’ accordo sulle 42 nomine, con 10 viceministri. 21 le nomine assegnate ai Cinquestelle, 18 è la quota per il Pd (cinque delle quali di area “renziana”), 2 indicati da Leu, uno al Maie (gli italiani all’estero). 6 viceministri sono M5S, 4 per il Partito Democratico. Il giuramento al Quirinale lunedì mattina.

Dei 42 sottosegretari, 14 sono donne. Anche tra i ministri le donne sono solo 7 su 22. Il dicastero più “rosa” sarà il Mise, con tre sottosegretarie (Alessandra Todde, Mirella Liuzzi e Alessia Morani). Due sottosegretari donna li avrà la Cultura (Anna Laura Orrico e Lorenza Bonaccorsi), l’Istruzione (Lucia Azzolina e Anna Ascani, che sarà viceministro) e il Mef (Cecilia Guerra e Laura Castelli, confermata viceministro). Simona Malpezzi sarà ai Rapporti con il Parlamento, Laura Agea alle Politiche Ue, Marina Sereni, sarà viceministro degli Esteri, Francesca Puglisi al Lavoro e Sandra Zampa alla Salute.

Questo l’elenco completo dei viceministri e sottosegretari scelti nella riunione convocata a Palazzo Chigi dal premier Conte. Al dem Martella la delega all’editoria.

Presidenza Consiglio dei Ministri:

Mario Turco (M5S, programmazione economica e investimenti)

Andrea Martella (Pd, editoria)

Rapporti con il parlamento:

Gianluca Castaldi (M5S)

Simona Malpezzi (Pd)

Affari Ue:

Laura Agea (M5S)

Esteri:

Emanuela Del Re (M5S, viceministro)

Manlio Di Stefano (M5S)

Marina Sereni (Pd, viceministro)

Ivan Scalfarotto (Pd)

Ricardo Merlo (Maie)

Interni:

Vito Crimi (M5S, viceministro)

Carlo Sibilia (M5S)

Matteo Mauri (Pd, viceministro)

Achille Variati (Pd)

Giustizia:

Vittorio Ferraresi (M5S)

Andrea Giorgis (Pd)

Difesa:

Angelo Tofalo (M5S)

Giulio Calvisi (Pd)

Economia:

Laura Castelli (M5S, viceministro)

Alessio Villarosa (M5S)

Antonio Misiani (Pd, viceministro)

Pierpaolo Baretta (Pd)

Cecilia Guerra (Leu)

Mise:

Stefano Buffagni (M5S, viceministro)

Alessandra Todde (M5S)

Mirella Liuzzi (M5S)

Gianpaolo Manzella (Pd)

Alessia Morani (Pd)

Politiche agricole:

Giuseppe L’Abbate (M5S)

Ambiente:

Roberto Morassut (Pd)

Mit:

Giancarlo Cancelleri (M5S, viceministro)

Roberto Traversi (M5S)

Salvatore Margiotta (Pd)

Lavoro:

Stanislao Di Piazza (M5S)

Francesca Puglisi (Pd)

Istruzione:

Lucia Azzolina (M5S)

Anna Ascani (Pd, viceministro)

Giuseppe De Cristofaro (Leu)

Cultura:

Anna Laura Orrico (M5S)

Lorenza Bonaccorsi (Pd)

Salute:

Pierpaolo Sileri (M5S, viceministro)

Sandra Zampa (Pd)