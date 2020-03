Ex Ilva, stop alle cause. Raggiunto l’accordo tra Arcelor Mittal e i commissari

Probabilmente non conveniva a nessuno delegare ai giudici l’accertamento delle rispettive buone ragioni, ma ne esce comunque sconfitto il Governo. In ogni caso quanto accaduto dimostra che l’aggiudicazione del 2018, evidentemente non era immune da valutazioni errate e “leggere”.

ROMA – E’ stato firmato nello studio del notaio Pier Gaetano Marchetti di Milano, l’accordo tra l’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, ed i tre commissari dell’ ILVA in Amministrazione Straordinaria, Alessandro Danovi , Antonio Lupo e Francesco Ardito il quale non potendo essere presente a Milano ha firmato attraverso procura notarile. Un accordo che mette fine ai tre mesi di conflitto tra le parti, con la cancellazione delle cause civili avviate a Milano, che prevede la modifica del contratto di affitto e acquisizione dello stabilimento siderurgico con base a Taranto .

Come i nostri lettori ben ricorderanno ai primi di novembre, Arcelor Mittal Italia aveva manifestato, con atti formali e legali la propria volontà di recedere dal contratto di affitto di Ilva, sulla base di tre motivazioni ritenute ostative: abolizione dello scudo penale sul piano ambientale, rischio sequestro con spegnimento dell’altoforno 2 (uno dei tre operativi della fabbrica), ostilità all’investitore da parte della comunità e delle istituzioni di Taranto. Le prime due cause non sono più presenti, mentre persiste e si incattivisce la terza, fortemente strumentalizzata dalla politica locale e da un primo cittadino controverso e fortemente discusso. Probabilmente non conveniva a nessuno delegare ai giudici l’accertamento delle rispettive buone ragioni, ma ne esce comunque sconfitto il Governo. In ogni caso quanto accaduto dimostra che l’aggiudicazione del 2018, evidentemente non era immune da valutazioni errate e “leggere”. A questo accordo conseguono due gravissime conseguenze per il territorio che nessuno del territorio ha considerato o voluto considerare. La prima conseguenza è che l’attuazione dell’ AIA viene procrastinata a fine 2025 , cioè dopo 13 anni dalla concessione della facoltà d’uso, ed in spregio al pronunciamento della Corte Costituzionale che nell’occasione aveva giustificato tale facoltà con il termine provvisorio . La seconda conseguenza è che il prezzo di vendita del Gruppo ILVA al Gruppo Arcelor Mittal viene rideterminato sensibilmente al ribasso. Pertanto in ogni caso, anche se Arcelor Mittal Italia dovesse restare, non sará mai sufficiente a soddisfare i creditori concorsuali di ILVA in Amministrazione Straordinaria, neanche quelli prededucibili.

I segretari generali di Cgil Cisl Uil assieme ai leader nazionali di Fim-Cisl, Fiom-CGIL, Uilm hanno fortemente criticato e bocciato di fatto l’accordo: “Alla luce dei contenuti appresi, riteniamo assolutamente non chiara la strategia del Governo in merito al risanamento ambientale, alle prospettive industriali e occupazionali del gruppo. A questa incertezza si somma una totale incognita sulla volontà dei soggetti investitori, a partire da Arcelor Mittal, riguardo il loro impegno finanziario nella nuova compagine societaria che costituirà la nuova AMinvestco“. “L’accordo tra ArcelorMittal e i Commissari straordinari dell’ex Ilva risolve solamente il contenzioso legale ma non dà risposte sui nodi principali della drammatica vicenda degli stabilimenti del Gruppo. L’intesa è una separazione consensuale, frutto esclusivamente del lavoro dei legali delle due parti che hanno prodotto questo grande e articolato compromesso”. Così commenta Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, dopo la firma dell’accordo tra Commissari Ex Ilva ed ArcelorMittal. “I rappresentanti legittimi – dichiara il leader Uilm – ovvero i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali, non hanno, per ovvie ragioni, potuto esprimere alcun giudizio perché si è trattato di un negoziato che aveva come unico scopo quello di risolvere il contenzioso legale”. “A novembre – sottolinea Palombella – ArcelorMittal aveva presentato una richiesta di recesso e oggi con la firma di questo accordo è riuscita a ottenere il risultato, solamente posticipato di alcuni mesi. Non siamo disponibili – conclude – ad avviare una trattativa i cui termini sono stati prestabiliti. Siamo nettamente contrari alla scelta di esuberi strutturali e pretendiamo il rispetto dell’unico piano ambientale, industriale e occupazionale che noi abbiamo, con grande fatica, sottoscritto e che ha avuto il consenso del 93% dei lavoratori: l’accordo del 6 settembre 2018”. Sino a ieri sera, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha cercato di ostacolare l’accordo chiedendo con più interventi di essere coinvolto nella trattativa di questi mesi rivolgendosi prima al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e successivamente ai tre commissari dell’ ILVA in Amministrazione Straordinaria di non firmare. Inutilmente. E tutto ciò rende bene l’idea di quanto poco o nulla conta il primo cittadino di Taranto