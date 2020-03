Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolamente ricca, da leggere e maneggiare con ironia e cura

Il super ego del premier Giuseppe Conte

“La lotta è tra il Morbo e Io, e a vincere sarà il sottoscritto” (fonte: il Messaggero)

Samuele Agostini Segretario dell’Unione comunale del Pd di Casciana Terme Lari (Pisa), prima di essere sospeso dal partito

“Poi, oh, se prendessi il virus e m’accorgo che sono spacciato, un minuto prima di morì prendo la tessera di Italia Viva. Sempre meglio che muoia un renziano che uno di sinistra (…)” (fonte: Facebook)

Vittorio Sgarbi parlamentare della Repubblica intervistato sul CoronaVirus

“Non esiste alcuna epidemia! È una situazione grottesca! Il governo finge un’emergenza che non c’è! È tutta una grande finzione, una presa per il culo mondiale! Sembra che sia tornata la peste manzoniana: non è tornato un cazzo! Ma come cazzo si fa a chiudere i musei e i luoghi d’arte per un pericolo che non c’è? L’unico antidoto al CoronaVirus sono io” (fonte: Libero)

L’onorevole di Noi con l’Italia, Renzo Tondo durante un intervento alla Camera dei Deputati

“I cittadini devono sapere di cosa stiamo parlando, è bene che i cittadini conoscano la realtà, è bene che la informazione giunga corretta e non sia ottenebrata dalla pur preoccupante situazione derivata dal TERRENAVIRUS” (resta da capire da cosa?!!! ndr)

L’emittente francese Canal+ se ne esce con un video satirico sulla “pizza al Coronavirus”: il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia non la prende bene e gira un video dalla stanza da bagno

“Un appello ai francesi. Vi consideriamo veri amici, e nonostante la vostra rozzezza e superficialità vi vogliamo bene lo stesso, perciò vi diamo un consiglio: usatelo il BIDET, è utile“

Il virus padano: la rivelazione dell’ex senatore Ala Vincenzo D’Anna presidente dell’ordine dei biologi italiani

“Sembra che il nuovo ceppo del virus isolato a Milano sia domestico e non abbia cioè alcunchè da spartire con quello cinese proveniente dai pipistrelli. Un virus PADANO esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali”

Matteo Salvini dopo un comizio in provincia di Terni

“I selfie? Per rispettare il protocollo sanitario li dobbiamo fare mantenendo un metro e mezzo di distanza e disinfettandosi con l’Amuchina… scherzi a parte, per me non cambia niente. Chi vuole fare i selfie è benvenuto a fare i selfie“

Alessandro Di Battista elenca una serie di emergenze che non suscitano lo stesso allarme del Covid-19, ma “senza voler sminuire“…

“Intanto nel mondo reale (…). Ogni anno nel mondo circa 1000 persone vengono folgorate dai fulmini. Dal 2002 ad oggi i fulmini hanno ucciso 18000 persone. Presto da Lidl venderanno parafulmini portatili… va fermata questa strage!” (fonte: Facebook)

Il direttore di Libero Vittorio Feltri sul CoronaVirus

“Il virus qualcosa di buono ha fatto: è riuscito a distruggere le Sardine. E si sono dileguati anche i Gretini che facevano la guerra al surriscaldamento del pianeta. Notizia lieta” (fonte: Twitter)

Il leader delle Sardine Mattia Santori intervistato dalle Iene

“Sì, mi sono abbastanza rotto le palle di andare in tv”. Pochi giorni dopo: “Venerdì sera le Sardine saranno alla prima puntata di Amici, una piazza nuova“, “Maria De Filippi per noi ha un valore diverso rispetto agli altri programmi Mediaset” (fonte: Italia 1)

La strategia di Goffredo Bettini esponente Pd, vicino a Zingaretti, per rafforzare l’esecutivo e impedire a Renzi di porre veti.

Ecco farsi largo “l’addizione senza sottrazione”, che significa aggiungere all’attuale maggioranza una pattuglia di “volenterosi” pronti a sostenere il Conte 2 in caso di bisogno. “Ma non chiamateli responsabili, piuttosto CORAGGIOSI” si affretta a ribattezzarli Bettini, fra i primi teorici di questa “operazione politica assolutamente nobile” (fonte: La Repubblica)

Carlo Calenda leader di Azione! a “Un Giorno da Pecora”

“Come dite? Pensate che non abbia il coraggio di fare il tatuaggio del mio partito? Che non abbia fiducia nel progetto? Ecco qua, l’ho già fatto” (a questo punto Calenda scopre l’avambraccio, rivelando il tatuaggio con il simbolo di Azione!, molto simile a quello degli Avengers) (fonte: Rai Radio 1)