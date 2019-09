Crac delle Ferrovie Sud Est: indagati 21 dirigenti Bnl, anche ex ad Gallia

Le ipotesi di reato contestate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per 21 persone, è di bancarotta fraudolenta preferenziale in favore di Sud Est e bancarotta fraudolenta impropria, L’avviso è stato notificato anche all’ avvocato tarantino Luigi Fiorillo, già coinvolto nella precedente inchiesta sul crac delle Ferrovie Sud Est, che è attualmente sotto processo

BARI – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, su delega della Procura della Repubblica firmata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi insieme ai pm Francesco Bretone, Bruna Manganelli e Luciana Silvestris, stanno eseguendo la notifica del provvedimento di avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari e informazione sul diritto di difesa nei confronti di venti dirigenti e funzionari (molti ex), alcuni dei quali costituenti il top management della BNL Paribas (ex Banca Nazionale del Lavoro) , nonché del rappresentante legale pro tempore della società di trasporto pubblico pugliese Ferrovie Sud Est s.r.l., società ora incorporata nel gruppo Ferrovie dello Stato – e la conseguente ammissione della stessa alla procedura concordataria, in palese violazione della par condicio creditorum.

Tra gli indagati compare anche Fabio Gallia, all’epoca dei fatti contestati amministratore delegato dell’istituto bancario, successivamente passato come amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, dal 2015 al 2018, ed attualmente al vertice di altre società. Le ipotesi di reato contestate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per 21 persone, è di bancarotta fraudolenta preferenziale in favore di Ferrovie Sud Est e bancarotta fraudolenta impropria, L’avviso è stato notificato anche all’ avvocato tarantino Luigi Fiorillo, già coinvolto nella precedente inchiesta sul crac delle Ferrovie Sud Est, che si trova attualmente sotto processo.

Il filone investigativo sulla BNL, nacque proprio da quella indagine partendo dagli accertamenti compiuti del nucleo di polizia economico – finanziaria della Guardia di Finanza che vennero contestati all’epoca dei fatti contestati a Giuseppe Maria Pignataro, responsabile mercato pubblica amministrazione della direzione centrale di BNL Paribas di Roma, “gestore di fatto – dice la procura – dei rapporti con Fse e artefice della concessione dei finanziamenti e delle linee di credito in favore della società“.

Per favorirla, sarebbero stati firmati una serie di pareri e delibere, con cui l’istituto avrebbe concesso linee di credito e facilitato il rientro del debito. Anche BNL Paribas, dal canto suo, sarebbe stata favorita da queste operazioni, perché – essendo uno dei più grossi creditori di Ferrovie Sud Est, avrebbe ottenuto il rimborso di parte del credito a scapito di altri creditori.