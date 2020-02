Coronavirus: caso positivo a Taranto. 33enne di Torricella rientrato da Codogno

Secondo le prime informazioni il 33enne di Torricella è stato prelevato all’ Aeroporto di Brindisi e riportato a casa dove sarebbe entrato in contatto solo con la moglie. Da accertare chi abbia consentito al cittadino di Torricella di lasciare la “zona rossa” e prendere un aereo mettendo a rischio anche gli altri passeggeri.

ROMA – E’ arrivato in Puglia, a Taranto il Coronavirus. A portarlo, risultando positivo un ragazzo di 33 anni di Torricella rientrato pochi giorni fa da Codogno, zona focolaio del virus in Lombardia. Il giovane è rientrato in Puglia dopo esser andato a trovare alcuni parenti volando in aereo lunedì sera da Malpensa a Brindisi , per tornare a casa .

Secondo le prime informazioni il 33enne di Torricella è stato prelevato all’ Aeroporto di Brindisi e riportato a casa dove sarebbe entrato in contatto solo con la moglie. Da accertare chi abbia consentito al cittadino di Torricella di lasciare la “zona rossa” e prendere un aereo mettendo a rischio anche gli altri passeggeri.

Dopo i primi sintomi riconducibili agli effetti del virus le autorità sanitarie intervenute lo hanno trasferito con la massima cautela in ambulanza all’Ospedale Moscati, ricoverandolo nel reparto Malattie Infettive, dove gli è stato praticato il tampone per la ricerca del virus.

Dopo una serie di controlli medico-sanitari , ieri sera è arrivata la conferma definitiva delle varie analisi effettuate presso il Policlinico di Bari . Tutte le procedure previste sono state applicare e rispettate. I medici con tutti i dispositivi di protezione dell’Ospedale di Taranto e il paziente sono attualmente in isolamento in stanza a pressione negativa. Conseguentemente il pronto soccorso del Moscati è stato chiuso al pubblico.

Il test verrà domani trasmesso all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Tutte le persone con le quali il soggetto è stato in contatto dopo il soggiorno a Codogno verranno sottoposte a tampone e poste in quarantena nelle prossime ore secondo i protocolli previsti.