Vetrina di Louis Vuitton in via dei Condotti, sfondata con l’auto per rubare il contenuto

Colpo grosso da Louis Vuitton a Roma questa notte intorno all’1.50, nel negozio della maison francese in via dei Condotti nel “cuore” della Capitale . In tre, con volto coperto e torce in pugno, hanno messo sfondato con un Suv Alfa Romeo Stelvio la vetrata della porta d’ingresso del personale in via Mario dei Fiori per poi scassinare la saracinesca. Una volta dentro hanno portato via circa 80 articoli tra borse e altri accessori. Il bottino è da quantificare ma potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di migliaia di euro. Al vaglio dei poliziotti del commissariato Ponte Milvio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto la Scientifica per i rilievi. Indaga la Squadra Mobile della Questura di Roma.
Non è la prima volta che una grande maison viene colpita. Già in passato nel cuore del Tridente era stata svaligiato la boutique di Fendi in largo Goldoni e poi quella di Valentino in piazza Mignanelli senza dimenticare il colpo da film messo a segno da Bulgari in via dei Condotti dove una banda riuscì a portar via gioielli e preziosi usando la rete fognaria.