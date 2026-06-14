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15 Giugno 2026 06:39
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15 Giugno 2026 06:39

Verso una settimana di grande caldo con l’anticiclone

  • Meteo, Rubriche
Le temperature previste: ci attende dunque un passaggio stagionale netto. Dopo un weekend già decisamente caldo, picchi di 34°C al Centro-Nord

L’avvio della nuova settimana segnerà un progressivo cambio di marcia dal punto di vista del meteo. Ci stiamo infatti avviando verso una fase decisamente più stabile e calda, che si imporrà in maniera indisturbata su tutta l’Italia, ma non prima di aver visto le ultime timide incertezze atmosferiche. Ci attende dunque un passaggio stagionale netto. Dopo un weekend già decisamente caldo, con la giornata di oggi domenica 14 giugno pronta a toccare picchi di 34°C al Centro-Nord, lo scenario meteorologico subirà un’ulteriore metamorfosi. Sebbene le temperature di questo fine settimana si presenteranno già piuttosto elevate, il vero exploit della calura e della stabilità assoluta si registrerà poco dopo, oscurando del tutto questo primo assaggio.

La giornata di oggi si presenterà tutto sommato stabile su buona parte dell’Italia. Il cielo non sarà ovunque completamente sereno: si noterà infatti il transito di una nuvolosità alta diffusa ma innocua sulle regioni del Centro-Nord. Nonostante la presenza di queste nubi, le piogge risulteranno quasi del tutto assenti su tutto il territorio nazionale, regalando una giornata ideale per le attività all’aperto, con quei picchi di 34°C che si faranno sentire specialmente nelle pianure.

A inizio settimana avremo una leggera instabilità, infatti tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, infiltrazioni d’aria più fresca determineranno una fase parzialmente instabile su alcune zone. Sotto la lente d’ingrandimento ci saranno in particolare le regioni del Nord-est e, localmente, i rilievi appenninici, dove si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano. Per il resto d’Italia ci sarà veramente poco altro da dire, con ampi spazi di sole e tempo asciutto. Superata questa modesta e rapida parentesi instabile, si apriranno le porte al peggio dal punto di vista della calura. Da metà della prossima settimana le temperature cominceranno a salire in modo sempre più netto e diffuso. L’anticiclone subtropicale avvolgerà il nostro Paese con tutta la sua forza, stabilizzandosi in modo duraturo e scalzando via ogni timido disturbo fresco.

Le previsioni

Oggi, domenica 14 giugno – Al Nord: velature e caldo in aumento. Al Centro: cielo velato. Al Sud: sole su tutti i settori.

Domani, lunedì 15 giugno – Al Nord: locali temporali su Alpi orientali, soleggiato altrove. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sereno o poco nuvoloso ovunque.

Martedì 16 giugno – Al Nord: qualche acquazzone sulle Alpi, poco nuvoloso altrove. Al Centro: sole, rovesci sull’Appennino. Al Sud: instabilità in Sicilia, per il resto sole.

Tendenza: anticiclone subtropicale con caldo in aumento e tanto sole ovunque

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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