GP Ungheria: Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli

L'inglese della McLaren trionfa davanti all'olandese della Red Bull e all'italiano della Mercedes. Poi le Ferrari di Charles Leclerc 4° e di Lewis Hamilton (penalizzato di 5" per eccesso di velocità in corsia box)

È stato il campione del mondo in carica Lando Norris a salire sul gradino più alto del podio del GP d’Ungheria, l’undicesimo appuntamento del campionato. Dopo otto vittorie per la Mercedes e due per la Ferrari, è arriva il primo podio anche in casa McLaren, con il britannico re d’Ungheria per il secondo anno consecutivo. Ad affiancarlo sul podio sono Max Verstappen, in seconda posizione con Red Bull, e l’attuale leader del campionato mondiale piloti Kimi Antonelli, terzo con Mercedes.

Oggi poteva esserci una sensazionale doppietta in casa McLaren , con Norris seguito sul podio dal compagno di squadra Oscar Piastri, ma l’australiano, nervoso nel corso della gara per un contatto con il doppiato Carlos Sainz che gli ha fatto perdere contatto da Norris (che lo aveva sorpassato al via), è stato costretto a ritirare la vettura al 56° giro per un problema tecnico. Verstappen ha così sfruttato l’occasione, scegliendo di non rientrare al pit stop in regime di Virtual Safety Car dopo il ritiro di Piastri e chiude clamorosamente la gara con una gomma soft di ben 29 giri.

“Non ci aspettavamo di essere così dominanti in Ungheria. Gli aggiornamenti decisivi erano per Baku, ma già questo fine settimana abbiamo fatto un grande salto in avanti con la pole e la vittoria di Lando che ha disputato una grande gara. Ma non siamo ancora affidabili come avete visto dal ritiro di Piastri per la rottura del cambio quando era secondo”. Queste le parole di Andrea Stella, team principal McLaren, entusiasta per il ritorno alla vittoria. L’ultimo successo risale al GP del Brasile del 2025, disputato il 9 novembre.

La Ferrari, invece, adottando una strategia opposta, ha perso il podio : Lewis Hamilton e Charles Leclerc infatti stavano lottando per le posizioni di testa alle spalle di Norris quando, rientrando ai box, hanno perso la posizione su Antonelli, che ha sfruttato la gomma hard appena montata per resistere agli attacchi di Hamilton che ha poi dovuto scontare una penalità di cinque secondi, la seconda del weekend dopo quella di tre posizioni in griglia rimediata in qualifica, a causa dell’eccesso di velocità in pit lane: il quarto posto sotto la bandiera a scacchi diventa così un quinto, alle spalle del compagno di squadra Leclerc. A 41 anni e con sette titoli mondiali alle spalle,Hamilton continua ad accumulare penalità in una stagione fin qui complicata sotto questo aspetto, non si nasconde e sa che quella dell’Ungheria è un’occasione persa: “Questo weekend avremmo sicuramente dovuto vincere”.

Hamilton ad onore del vero si assume ogni responsabilità . “L’ultima gara è stata colpa mia e anche oggi è stata colpa mia. Quindi non ho nulla da rimproverare al team”. Il pilota inglese, tuttavia, ha espresso qualche perplessità sulle scelte strategiche del muretto: “Oggi penso che non avremmo dovuto fare una sosta in più, perché abbiamo ceduto la seconda posizione, abbiamo perso la posizione in pista e non ho capito perché”. Nonostante il quinto posto finale, Hamilton vede anche gli aspetti positivi, a partire dai progressi mostrati dalla SF-26. “Abbiamo fatto dei buoni progressi. Credo però che questo weekend io e Charles sapessimo di avere una macchina da portare nelle prime tre posizioni. Invece siamo arrivati quarti e quinti. Non è stata un’esecuzione perfetta”

Kimi Antonelli che, partito dalla settima posizione per una penalità in qualifica , ha interpretato il Gran Premio con grande intelligenza in ottica Mondiale. Scattato bene da una posizione delicata per il rischio di incidenti al via, Kimi si è tenuto fuori dai guai, recuperando terreno grazie a una gestione degli pneumatici più aggressiva rispetto a quella degli avversari di testa. L’italiano avrebbe voluto tentare un’unica sosta, per spiazzare gli altri team, tutti orientati sulle due, ma il muretto ha preferito non correre rischi e pensare al campionato. Il passo gara della Mercedes W17 è comunque bastato ad Antonelli per conquistare il podio dopo il doppio pit stop della Ferrari nel finale.

Il pilota italiano di casa Mercedes ha dovuto inoltre gestire alcuni doppiaggi negli ultimi giri, che non lo hanno aiutato in quello che avrebbe potuto essere un tentativo di sorpasso anche su Verstappen. Cosi Antonelli ha conquistato con grande soddisfazione il terzo posto in Ungheria , lasciando il paddock per la pausa estiva con un vantaggio di 50 punti.

La classifica piloti dopo la gara in Ungheria: