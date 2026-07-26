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27 Luglio 2026 10:39
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27 Luglio 2026 10:39

Caldo record, tregua con maltempo e temporali. In arriva una quarta ondata rovente

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A causa dei forti contrasti tra masse d'aria differenti proprio sull'Italia, sono attese intense precipitazioni al Centro-Nord. Da questa settimana è confermata una svolta: parte la quarta ondata di calore dell'estate.

Previsto un peggioramento delle condizioni meteo a causa del passaggio di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa. Le correnti instabili andranno a interagire direttamente con le masse d’aria molto calde e umide stazionarie sul Mediterraneo dopo settimane con temperature sempre oltre le medie climatiche. A fornire l’energia necessaria per l’innesco di fenomeni violenti saranno soprattutto i nostri mari. Accumulando calore durante le settimane calde, la superficie marina evapora e rilascia nell’aria un ingente quantitativo di vapore acqueo e calore latente: quando le correnti fresche ed instabili nord-europee impattano su questo “serbatoio” di aria calda e umida, si creano fortissimi moti ascensionali che alimentano temporali di estrema intensità.

Le zone maggiormente a rischio di intense precipitazioni (localmente pure di grandinate e forti raffiche di vento) saranno in particolare Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria di Levante, alta Toscana e Lazio.

La svolta

La svolta è prevista dalla prossima settimana. Dopo le ultime piogge attese oggi lunedì 27 al Centro-Sud la situazione cambierà radicalmente: è confermato infatti l’avanzamento di un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale che dal Nord Africa si spingerà fin nel cuore dell’Europa. Ecco servita la quarta ondata di caldo intenso della stagione, destinata a interessare non solo l’Italia ma gran parte del continente centro-occidentale. Questa figura anticiclonica garantirà un’estrema stabilità atmosferica con sole dominante su quasi tutte le regioni e, al contempo, un deciso e generale aumento delle temperature, con i valori che torneranno a toccare picchi fino a 38-40 °C in molte città del Centro-Nord.

Sono questi i due volti del cambiamento climatico in atto: da un lato assistiamo a una sempre maggiore frequenza e durata delle ondate di calore (con la stagione estiva 2026 destinata a passare alla storia come una delle più roventi di sempre), dall’altro cresce in modo esponenziale il rischio di eventi meteo estremi. Le temperature sempre più elevate mettono infatti in gioco una maggiore energia potenziale, accumulando enormi quantità di umidità nei bassi strati dell’atmosfera, pronta a trasformarsi in fenomeni violenti come la cronaca recente continua purtroppo a insegnarci.

Le previsioni nel dettaglio

Lunedì 27 luglio. Al Nord: soleggiato. Al Centro: ultimi temporali poi migliora. Al Sud: temporali sparsi a tratti intensi.

Martedì 28 luglio. Al Nord: sole ovunque, temperature in aumento. Al Centro: soleggiato su tutti i settori. Al Sud: soleggiato e più caldo, ma con temporali su palermitano e trapanese.

Tendenza: da mercoledì via alla quarta Ondata di Caldo Africano, primi 40°C entro il weekend.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

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