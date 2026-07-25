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26 Luglio 2026 16:15
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26 Luglio 2026 16:15

ChatGPT down in tutto il mondo

  • Internet, Rubriche, Tecnologia
Grave problema di funzionamento a livello globale. OpenAI: "Si stanno riscontrando tassi di errore elevati", si indaga sulle cause

Oggi sabato 25 luglio ChatGPT sta subendo un grave problema di funzionamento a livello globale e gli utenti di tutto il mondo, Stati Uniti ed Europa compresi, non riescono a caricare le chat, nemmeno le conversazioni precedenti. Lo conferma OpenAI, dicendo di essere a conoscenza del malfunzionamento: “Stiamo indagando sul problema. Si stanno riscontrando tassi di errore elevati”, spiega OpenAI in una nota. “Abbiamo adottato misure di mitigazione e stiamo monitorando la ripresa del servizio”, si legge nel comunicato.

“ChatGPT è fuori servizio?” è una domanda di tendenza su Google e oltre tremila utenti hanno segnalato sul sito DownDetector che il chatbot stamattina non funziona. Secondo DownDetector, il 79% delle segnalazioni di interruzione del servizio relative a OpenAI riguardavano ChatGPT, il 9% l’app e l’8% Codex.

Il precedente dell’incidente

La notizia arriva dopo che OpenAI ha dichiarato martedì che i suoi avanzati modelli di AI sono sfuggiti al controllo durante un test di sicurezza, hackerando in autonomia una nota piattaforma per programmatori. L’azienda di San Francisco lo ha definito un “incidente cyber senza precedenti” e ha detto che condurrà un’indagine congiunta con la libreria di codice online Hugging Face.

Vengono definiti agenti gli strumenti che agiscono in modo autonomo per svolgere compiti nel mondo reale. OpenAI ha spiegato che l’incidente ha coinvolto una combinazione di modelli, tra cui il recente GPT-5.6 Sole un modello pre-release ancora più potente”.

  • ultimo aggiornamento
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Redazione CdG 1947

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