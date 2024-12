Vento pioggia e neve da Nord a Sud, gelo artico sull’Italia

Situazione sinottica all’inizio di questa seconda settimana di dicembre che vede una circolazione colma di aria fredda centrata sul Mediterraneo. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni avremo condizioni meteo instabili con piogge sparse e neve in montagna. Precipitazioni che interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud ma anche l’Emilia Romagna con neve che sull’Appennino settentrionale cadrà ancora oltre i 500-700 metri, 1200-1400 su quello centrale.

A seguire possibile pausa asciutta ma ecco che entro il prossimo weekend non si esclude un altro passaggio instabile sul Mediterraneo. Sotto il profilo delle temperature ci attendiamo invece un graduale incremento ma sempre con valori intorno alle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano poi da metà mese un ricompattamento del vortice polare con possibile fase anticiclonica.

Queste le previsioni per oggi

– Al Nord:

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con precipitazioni solo in Emilia Romagna con neve i 500-700 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nella notte ancora molte nubi con locali fenomeni sulle Alpi occidentale e Appennino settentrionale, con neve oltre i 600-700.

– Al Centro:

Tempo instabile al mattino con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino i 700-900 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Marche e sui settori appenninici con neve oltre i 900-1000 metri. In serata e nella notte residui fenomeni su settori interni e versante adriatico con quota neve di nuovo in calo fino ai 700-900 metri.

– Al Sud e sulle isole:

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sui rilievi a quote di media montagna, piu’ asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sui settori tirrenici e Isole Maggiori, variabilita’ asciutta altrove. In serata e nella notte maltempo che insiste su Sardegna, Campania e alta Calabria, nuvolosita’ alternata a schiarite sulle altre regioni. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole, massime senza particolari variazioni da Nord a Sud.

Le previsioni per domani

– Al Nord:

Al mattino cieli a tratti coperti con deboli precipitazioni sulla Romagna. Al pomeriggio deboli nevicate sull’Appennino settentrionale dai 600 metri, nessuna variazione altrove. In serata ancora qualche fenomeno tra Emilia Romagna e basso Piemonte, nevoso dai 700 metri; stabile ma coperto sui restanti settori.

– Al Centro:

Cieli nuvolosi al mattino con isolati piovaschi sul basso Lazio. Al pomeriggio qualche precipitazione tra Umbria e Marche, variabilita’ asciutta altrove. In serata e in nottata non sono attesi cambiamenti sostanziali con ancora qualche piovasco sui versanti Adriatici.

– Al sud e sulle isole:

Al mattino fenomeni anche intensi tra Molise, Campania e Puglia, piogge sparse altrove con neve sui rilievi dai 1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania, Basilicata, Sicilia occidentale e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni alternate a schiarite. Temperature minime e massime generalmente stazionarie.