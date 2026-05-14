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14 Maggio 2026 20:38
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14 Maggio 2026 20:38

Supermedia, il centrodestra risale e appaia il Campo Largo

  • Nazionale, Politica & Istituzioni
Liste e coalizioni vicinissime, FdI resta il primo partito con il 28,4% con il Pd al 22%

Se quella della scorsa settimana era stata una Supermedia molto positiva per le forze di opposizione, quella di oggi potrebbe rappresentare la “riscossa” per quelle di governo. Nelle ultime due settimane, infatti, il centrodestra ha guadagnato quasi mezzo punto (0,4%) mentre il Campo largo è arretrato della stessa misura: il risultato è che ora le due coalizioni sono staccate, sulla carta, appena dello 0,1%, e sono quindi, di fatto, praticamente appaiate. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 28,4 (+0,2), PD 22,0 (-0,4), M5S 12,6 (-0,2), Forza Italia 8,2 (=), Lega 7,3 (+0,3), Verdi/Sinistra 6,4 (-0,1), Futuro Nazionale 3,6 (+0,2), Azione 3,0 (-0,1), Italia Viva 2,5 (+0,1), +Europa 1,6 (+0,1), Noi Moderati 1,2 (+0,1).

Supermedia coalizioni 2022

Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 45,0 (+0,4), Centrosinistra 30,0 (-0,4), M5S 12,6 (-0,2), Terzo Polo 5,5 (-0,1), Altri 6,9 (+0,2).

Supermedia coalizioni 2026

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026: Campo largo 45,1 (-0,5), Centrodestra 45,0 (+0,4), Futuro Nazionale 3,6 (+0,2), Azione 3,0 (-0,1), Altri 3,4 (-0,2).

Nota sulle variazioni

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (30 aprile 2026). Nota metodologica: la Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 30 aprile al 13 maggio, è stata effettuata il giorno 14 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 8 maggio), EMG (8 maggio), Eumetra (7 maggio), Noto (30 aprile), Only Numbers (6 e 13 maggio), Piepoli (6 maggio), SWG (4 e 11 maggio) e Tecnè (8 maggio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

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Redazione CdG 1947

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