Spionaggio no-stop. Accessi abusivi alle banche dati, nei confronti anche di Lory Del Santo, Alex Britti e i calciatori Júlio César e Cordaz

L'inchiesta della procura di Napoli sui poliziotti infedeli: uno ha lavorato alla Squadra Mobile della Questura. Ecco come operavano gli indagati e a chi venivano rivenduti i dati sensibili.

Sono decine e decine i report contenenti dati sensibili raccolti nel corso di ricerche reputazionali, spesso richieste nel corso di pratiche di separazioni e compravendite, un elenco mostruoso di nomi e codici fiscali, per effettuare accertamenti attraverso banche dati non accessibili ai privati. Insieme a manager e noti imprenditori ci sono anche Alex Britti, la showgirl Lory Del Santo e due ex portieri dell’Inter, Júlio César e Alex Cordaz, tra i vip spiati attraverso gli accessi abusivi alle banche dati, come rivela l’inchiesta della Procura di Napoli.

“Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie”. ha spiegato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri raccontando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. L’operazione, scattata alle prime ore dell’alba, tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano, è stata coordinata dalla Procura di Napoli in coordinamento con la Procura nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo con il pm Antonello Ardituro e con scambi di informazioni con la Procura di Milano per il caso Equalize.

Appartenenti alle forze di polizia, funzionari di Inps, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane sarebbero stati a busta paga di alcune agenzie di investigazione private, delle quali la principale era la Sole, che fino al 2023 aveva sede a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ma varie filiali e collegamenti in giro per l’Italia, dove avrebbe continuato ad avere una certa operatività fino allo scorso anno, nonostante fosse stata posta in liquidazione in seguito alle prime perquisizioni. In due anni sono stati 730 mila gli accessi alle banche dati riservate effettuati da due agenti infedeli, 600 mila uno e 130 mila l’altro, tutti privi di qualsiasi giustificazione di servizio.

la conferenza stampa con il procuratore Gratteri