Caso Minetti, Parla una testimone:”Dentro a quel locale ho visto di tutto. Ho paura, e vivo nascosta”

La massaggiatrice Graciela: parla al Corriere della Sera: "so che le mie parole sono fragili. Me ne andai dopo le molestie sessuali”

Mentre gli avvocati della coppia Minetti-Cipriani minacciano azioni legali milionarie ai media e la procura generale di Milano fa intervenire l’ Interpol in Uruguay, ancora una volta sono dei giornalisti a scoprire i presunti testimoni, le cui parole se verificate dalla Magistratura farebbero decadere immediatamente la “grazia” concessa dal Quirinale a Nicole Minetti.

E’ stato l’inviato del Fatto Quotidiano, il collega Thomas Mackinson , a scoprire in uruguay l’esistenza ed il ruolo di Graciela Mabel De Los Santos Torres che per vent’anni ha lavorato facendo massaggi nel ranch Gin Tonic di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti a Punta dell’ Est. La donna non sembra essersi arricchita granché vivendo nascosta in un piccolo appartamento, descritto così: “un tinello spoglio, la foto d’una vacanza felice a Rio de Janeiro, un po’ di documenti affastellati su un piccolo mobile” che dice al Corriere “ ”Sono io la testimone dei festini con le escort a Punta del Este”. E no, “Nicole Minetti non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione, vivo quasi nascosta da un anno e ho paura, sì, perché capisco bene che le mie parole sono fragili. E là dentro (cioè nel ranch Gin Tonic n.d.r.) , invece, ho visto di tutto“.

La donna riferisce di aver cominciato a lavorare per Cipriani a 23 anni. “Facevo massaggi anche a casa sua. All’inizio era un ambiente diverso: feste, modelle, gente ricca. Poi, col tempo, tutto è diventato altro. Un sistema. Un posto dove arrivavano continuamente ragazze da Brasile, Argentina, Italia per ricchi imprenditori, politici e ospiti importanti. Prima c’erano le presentazioni, gli imprenditori, il jet set argentino, brasiliano ed europeo. Poi restavano gli ‘amici di casa’. E lì iniziavano alcool, droga e sesso.” Un ambiente frequentato da “imprenditori molto importanti e politici, sia uruguaiani che italiani”. La donna sostiene di avere subito molestie: ” Giuseppe pretendeva massaggi sempre più intimi. A un certo punto mi chiese apertamente massaggi erotici. Quando mi rifiutai iniziarono i problemi. E Nicole Minetti era lì, presente e indifferente. Smisero di chiamarmi. Da un giorno all’altro mi sostituirono con un’altra massaggiatrice disposta a fare quello che io non volevo fare”.

L a casa di Graciela è a una decina di chilometri dal “Gin Tonic ” di Giuseppe Cipriani ma è come fosse sull’altra faccia della terra. Da marzo 2025, da quando s’è licenziata perché “volevo solo andarmene il prima possibile da quell’ambiente tossico”, la massaggiatrice di Punta del Este non s’è mai più avvicinata alla finca di Cipriani e Minetti. Non ha conservato nemmeno una copia dell’accordo concluso attraverso due avvocati di Maldonado, lo studio Aldecoa, per farsi pagare in due tranche i 6mila dollari di “servicios domésticos” in nero che aveva svolto negli ultimi mesi alGin Tonic: “Dietro quelle due parole c’erano ben altre richieste, che ho rifiutato”, dice Graciela ma “la giustizia in Uruguay è una mafia”. Alla fine del breve negoziato col braccio destro di Cipriani, tale Anna, la massaggiatrice “era molto spaventata e s’è accontentata di quei soldi — spiega il suo legale, Bruno Aldecoa —, anche se in questi casi puoi chiederne almeno il doppio“. Graciela racconta di avere visto passare nella finca “Gin Tonic” (nome della magione) modelle, imprenditori, politici e ragazze, anche minorenni, arrivate da Brasile, Argentina, Italia e Uruguay.

Da quand’è esploso il caso della grazia, Graciela ha parlato con i media italiani e uruguagi chiedendo fino a ieri — quand’è uscita con un’intervista pubblica sul Fatto Quotidiano — l’anonimato. La polizia di Punta del Este sa chi è e dov’è: le auto con i lampeggianti passano spesso davanti al suo portone. I carabinieri però sostengono d’aver avuto difficoltà a rintracciarla: “È gestita da un giornalista con cui bisogna prendere contatto”, dicono. “È tutto molto strano”, commenta Eduardo Preve, il periodista investigativo di Montevideo tirato in ballo: Graciela parla e si muove in libertà, è appena stata all’estero, dice d’essere pronta a “testimoniare a sostegno dell’inchiesta” milanese sulla grazia e comunque “nessun investigatore italiano – precisa Preve – mi ha mai contattato“.

Che ruolo aveva Nicole Minetti dentro questo ambiente? “Nicole non era una presenza occasionale. Viveva lì per lunghi periodi. Tutti la conoscevano. Era lei a scegliere le ragazze. Pensava al loro aspetto, dall’abbigliamento da indossare al parrucchiere. Tutti la temevano. Quando arrivava lei cambiava il clima anche tra le ragazze era di paura”. Quanto al figlio di Minetti e Cipriani “la persona che lo seguiva davvero era Fátima, la tata uruguaiana. Viveva praticamente ventiquattr’ore su ventiquattro con lui. Nicole Minetti spesso era altrove per lavoro”. Chissà che lavoro….



Parole fragili, dice Graciela alla stampa. Qualche foto, qualche video e la speranza che altre donne si facciano avanti per sostenere quel che lei è disposta a raccontare ai magistrati della Procura generale di Milano: “Nessuno poteva riprendere nulla, durante le feste. Una volta Nicole Minetti, che in quel momento non era in Uruguay, vide su un social un’immagine pubblicata da una ragazza cinese e diede ordine di non invitarla più“. affermazione questa che conferma l’ipotesi che la Minetti pur avendo oscurato il suo profilo personale sui socialnetwork, probabilmente continua ad accederci anonimamente con un’identità falsa.

Sulle accuse sottoscritte dalla massaggiatrice, sono scesi in campo gli avvocati della Minetti che già nei giorni scorsi, dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano, avevano annunciato una richiesta di danni per 250 milioni di euro: “Il Fatto Quotidiano invece di prendere atto della realtà, come sarebbe stato lecito attendersi vista la documentazione indiscutibile che ha messo a nudo le innumerevoli falsità che sono state scritte sul procedimento di adozione dei signori Minetti e Cipriani e sulle condizioni cliniche del minore, con danno incommensurabile soprattutto per quest’ultimo, rilancia a suo modo diffondendo ulteriori notizie che nulla hanno a che vedere con la verità”. Per i legali di Cipriani e Minetti “ora, dopo diverse settimane, salta fuori una testimonianza che punta l’indice sullo stile di vita della coppia. Si tratta di circostanze del tutto inveritiere ed anche queste facilmente smentibili, documenti alla mano”. Qualcuno spieghi ai due avvocati che la verità la accertano i Tribunali e non certamente degli avvocati di parte profumatamente retribuiti dai loro clienti.

“La difesa Minetti questa sera ha messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente elementi documentali che dimostrano la oggettiva falsità delle dichiarazioni diffuse dal Fatto Quotidiano sullo stile di vita della propria assistita”. In una nota diffusa martedì sera, gli avvocati dell’ex igienista dentale annunciano di aver consegnato alla Procura generale di Milano carte per smentire il racconto fatto al nostro giornale da Graciela Torres, l’ex dipendente della villa in Uruguay di Giuseppe Cipriani, imprenditore compagno di Minetti. “Si tratta di circostanze di fatto inconciliabili con la testimonianza raccolta e avallata dal giornale, che risulta quindi del tutto inveritiera. La difesa rimetterà alla magistratura ulteriori prove che confermeranno che sono state spacciate come verità affermazioni non verificate e delle quali al contrario era agevole accertare la implausibilità”, affermano i legali Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi.