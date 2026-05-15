Inchiesta dossier, la procura di Roma chiede il processo per Striano e Laudati

I reati contestati vanno dall'accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio e falso. Stralciata la posizione di uno dei giornalisti coinvolti per il quale verrà chiesta l'archiviazione

Chiesto il processo per l’ex finanziere Pasquale Striano e per l’ex sostituto procuratore della Dna Antonio Laudati nell’ambito dell’inchiesta sulla divulgazione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alle forze dell’ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia. Nelle scorse ore i pm della procura di Roma hanno depositato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per Striano, Laudati e altri indagati, mentre hanno stralciato la posizione di uno dei giornalisti coinvolti nell’indagine per il quale verrà chiesta l’archiviazione.

Antonio Laudati e Pasquale Striano

Oltre un migliaio gli accessi abusivi contestati nell’avviso di conclusione indagine dello scorso novembre integrato poi nelle passate settimane dalla pm Giulia Guccione e dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco con il deposito di nuove informative e una nuova contestazione per Striano I reati contestati agli indagati, a vario titolo e a seconda delle posizioni, vanno dall’accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio e falso. Tra le persone offese individuate dalla procura di Roma figurano come titolari delle banche dati i ministeri dell’Interno, dell’Economia e della Giustizia, il Corpo della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

L’indagine