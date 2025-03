Vaticano. “Stamani ossigeno ad alti flussi, niente maschera” per Papa Francesco:

L'aggiornamento mattutino sulla salute del Pontefice: "Ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo"

Papa Francesco oggi, 4 marzo, è tornato all’ossigenazione ad alti flussi , senza l’ausilio della maschera, dopo i due episodi di crisi respiratoria di ieri pomeriggio per i quali si era reso necessario riprendere la ventilazione meccanica non invasiva con la maschera per l’ossigeno. Lo rende noto la Sala Stampa vaticana spiegando che il Pontefice stamani, dopo aver dormito tutta la notte, ha ripreso la terapia per la polmonite bilaterale e la fisioterapia respiratoria.

La situazione del Pontefice, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, può essere descritta come “stabile ma in un quadro descritto dai medici come complesso, non è fuori pericolo”, registrano fonti vaticane ricordando che i medici non hanno sciolto la prognosi.