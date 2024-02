Un venerdì nero per forte maltempo con nubifragi

Perturbazione di stampo polare in arrivo nel corso della giornata odierna: condizioni meteo in peggioramento a partire dai settori settentrionali della penisola con maltempo diffuso. Oggiì, secondo il Centro Meteo Italiano, le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di nubifragio sulle regioni di nord-est con possibili disagi sul Triveneto. Neve che sull’arco alpino risulterà abbondante a partire dagli 800-1200 metri di quota. Precipitazioni nevose attese anche sull’Appennino ma a quote medio-alte tra venerdì e sabato. Situazione che potrebbe reiterarsi anche dopo il fine settimana, con maltempo a più riprese per gli ultimi giorni del mese.

Nord:

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni su Liguria e sull’Arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni con deboli precipitazioni sparse. In serata peggiora con piogge anche abbondanti. Quota neve in calo sulle Alpi fin verso i 1100 metri.

Centro:

Condizioni meteo stazionarie sia al mattino che al pomeriggio con cieli coperti. In serata non sono attese variazioni di rilievo, peggiora nella notte con precipitazioni a partire dai settori Tirrenici.

Sud ed Isole:

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino tra Campania, Molise e Sardegna, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo qualche schiarita tra Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento al centro-nord, in calo al sud. Massime in calo al centro-nord, stabili o in rialzo al sud.

Le previsioni per venerdì

Nord:

Al mattino precipitazioni sparse, più intense su Liguria, Trentino e Triveneto, a carattere nevoso dagli 800-1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni che insistono sulle regioni di nord-est, con possibili temporali e nubifragi; fenomeni ancora su Romagna ed arco Alpino. In serata precipitazioni in graduale esaurimento su Pianura Padana e Trentino, ancora intense sul Triveneto. Neve sulle Alpi dai 900-1100 metri.

Centro:

Al mattino condizioni di maltempo sui settori tirrenici con piogge e temporali anche intensi, piu’ asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni diffuse, anche intense e a carattere di temporale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse specie sui settori occidentali. Neve in calo fino a 1000-1400 metri.

Sud ed isole:

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosita’ e schiarite su tutti i settori, piogge sparse sulla Sardegna. In serata tempo in peggioramento ovunque con piogge e temporali specie sui settori tirrenici. Temperature minime in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord. Massime in lieve calo al nord, stazionarie o in aumento al sud