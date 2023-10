Tregua del maltempo, la pioggia tornerà la prossima settimana

Momentaneo miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia salvo in alcune zone del nord e parte del versante tirrenico. Secondo quanto riporta il Centro Meteo Italiano, torna ad aumentare momentaneamente le pressione sul Mediterraneo centrale, determinando un deciso miglioramento (dopo i nubifragi delle ultime ore) delle condizioni meteo ma con il flusso umido perturbato che si mantiene su latitudini europee piuttosto meridionali. Precipitazioni isolate oggi anche a carattere di rovescio, su Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia e settori tirrenici della Campania. Avremo un inizio settimana a diffusamente stabile con momentaneo rialzo termico. Nei prossimi giorni pero’, la pioggia si farà vedere in modo insistente

Previsioni di oggi

Nord : Al mattino residue precipitazioni tra Lombardia e Trentino, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, sereno sui rilievi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento da ovest. Temperature minime e massime in lieve calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Centro : Velature alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo asciutto. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Sud ed Isole: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio nessun cambiamento con qualche schiarita prevista sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni di domani

Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con locali fenomeni solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse su Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata maltempo sulle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni in spostamento verso est. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con qualche addensamento in più sulla Toscana ove non si escludono deboli piogge. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Sud ed Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti in transito solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.