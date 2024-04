Weekend con sole e clima molto mite

In arrivo un robusto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico ed Europa centro-occidentale interessando anche il Mediterraneo. Secondo weekend di aprile che avrà un sapore tardo primaverile in Italia dove le temperature si porteranno anche di 10 gradi al di sopra delle medie del periodo. E’ quanto prevede il Centro Meteo Italiano. Massime che tra sabato e domenica potranno facilmente superare i +25 gradi portandosi in alcuni casi prossime ai +30 gradi. A ricordarci che siamo in aprile e non a fine maggio dovrebbe pensarci il cambio di circolazione atteso per la prossima settimana. Lo spostamento dell’alta pressione in Atlantico e una discesa di aria più fredda verso l’Europa potrebbe infatti coinvolgere anche l’Italia. Ultimi aggiornamenti che mostrano una buona incertezza sul peggioramento ma sembra appurato un deciso calo delle temperature.

Oggi al Nord . Giornata stabile sulle regioni settentrionali con cieli soleggiati su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte non sono attese variazioni con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Centro . Bel tempo sulle regioni del Centro con assenza di precipitazioni e cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e in nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle isole . Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso su quelle tirreniche e la Sicilia e sereno altrove. Al pomeriggio attesi cieli pienamente soleggiati ovunque. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per sabato

Al Nord – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura sulle regioni di nord-est.

Al Centro -Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne.

Al sud e sulle isole -Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord – Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

Al Centro – Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.