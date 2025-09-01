Telenorba ha un nuovo direttore : arriva Castellaneta al posto di Magistà

Dopo quasi 50 anni il cambio di direzione alll’emittente pugliese

Dopo poco meno di mezzo secolo Enzo Magistà si appresta a lasciare la direzione del telegiornale dell’emittente pugliese Telenorba.. Al suo posto arrivera da lunedì alla guida della redazione giornalistica Mimmo Castallaneta, attuale responsabile del dorso di Bari del quotidiano La Repubblica, nomina che ha stupito tutti a causa della sua totale inesperienza del mezzo televisivo.

Nel suo ultimo editoriale Magistà ha salutato i suoi telespettatori dicendo: “Oggi termina il nostro incontro quotidiano. Da lunedì lascio la direzione di questo telegiornale che ho creato 47 anni fa e condotto per almeno 45 anni”, aggiungendo “Abbiamo preso il caffè insieme per almeno due generazioni. Poi arriva il momento del distacco, triste, ma fisiologico anzi necessario: bisogna prenderne atto”.

Magistà ha fatto un bilancio della sua esperienza, collegandola alla storia di Telenorb a. Ha chiesto scusa ai telespettatori “per gli inevitabili errori e per aver talvolta alzato la voce”, ha ricordato che fino a mezzo secolo fa la regione “non aveva voce e se oggi può gridare, il merito è in parte anche di questo telegiornale”. Ha quindi definito l’emittente “una rivoluzione iniziata 49 anni fa con l’editore Luca Montrone quando nessuno credeva che si potesse davvero determinare un cambiamento così radicale e duraturo. Un editore che ha avuto “come unico obiettivo la crescita del Sud e delle nostre regioni in particolare Puglia e Basilicata e a cui “l’emittenza locale italiana dovrebbe dire grazie”.

l’ing. Luca Montrone fondatore di Telenorba e RadioNorba